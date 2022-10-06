 

Мнение: Гойда-2

06.10.2022, 1:57, Разное
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Страшная семья

Мардан выступает за научно-технический прогресс и удобные Госуслуги:

“Если человек, хочет пойти на войну, он не должен мыкаться по вонючим военкоматам, где он никому не упирался за фиксированную копеечную зарплату, стоять в коридорах, дожидаться своей очереди, объяснять и доказывать, что он хочет Родину защищать.
Есть желание, есть смартфон, 10 минут тыканья в экран, электронная очередь и тебе уже выдают персональный “Шмель” – жарить петухов. Вот так должна работать прекрасная Россия будущего” (МАРДАН). Орфография автора (брезгую править).

То есть Мардан искренне полагает, что это такая РЕКЛАМА – пообещать человеку, что ему выдадут его личный огнемет, которым он станет сжигать людей заживо. С точки зрения Мардана, это ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ перспектива, за которую всякий ухватится.

Они реально больные ублюдки – Мардан, Охлобыстин, Певцов, боец Людоед… им в РФ дан доступ ко всем видам СМИ – печатным, радио, телеканалам – и они пытаются сделать всех похожими на себя.

Источник: Размышления вольного социолога


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