CNN – Индия выступает за мир — но это не мешает ей «помогать Путину»

Хотя Индия продолжает призывать к прекращению огня на Украине, осуждать в связи с конфликтом Россию индийские власти не спешат, заметили журналисты CNN. Как заявили в интервью каналу эксперты, такая противоречивая позиция связана с тем, что Индия, как и во времена холодной войны, продолжает придерживаться политики неприсоединения — и в первую очередь заботится о собственных интересах.



AP

Заявив в прошлом месяце Владимиру Путину о том, что «сейчас не эпоха войн», премьер-министр Индии Нарендра Моди сразу же снискал одобрение со стороны Запада: его комментарий там восприняли как свидетельство того, что «крупнейшая демократическая страна мира наконец чётко выразила свою позицию» по поводу российской спецоперации, пишет сайт CNN.

Между тем, хотя Моди успели похвалить и президент Франции Эммануэль Макрон, и американский лидер Джо Байден, на деле всё отнюдь не так однозначно, подчёркивает обозреватель телеканала. «Вместо того чтобы разорвать экономические связи с Кремлём, Индия начала подрывать эффективность западных санкций, нарастив импорт российской нефти, угля и удобрений, протянув Путину в финансовом плане важнейший спасательный круг», — напоминает журналист.

Кроме того, на голосованиях по резолюциям с осуждением Москвы в ООН Дели предпочитает воздерживаться — а в августе индийские вооружённые силы вместе с китайскими, белорусскими, монгольскими и таджикскими коллегами принимали участие в организованных Москвой масштабных учениях «Восток-2022», подчёркивает автор. Это, впрочем, не помешало постпреду Индии при ООН Ручире Камбодж заявить, что её страна «глубоко взбудоражена» происходящим на Украине, хоть она и не стала называть виноватых и лишь призвала к немедленному прекращению огня, пишет он.

Такое, «казалось бы, противоречие» демонстрирует «уникальный подход» Дели к украинскому конфликту — индийские власти, в своих заявлениях дистанцируясь от Москвы, на деле продолжают сохранять с ней связи в наиболее важных областях, констатирурет обозреватель CNN.

По мнению директора Инициативы по развивающимся державам Школы международных дел имени Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона Дипы Оллапалли, «ужесточение риторики в адрес Путина» со стороны Нарендры Моди необходимо интерпретировать в контексте роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, а также «тягот, которые этот рост создаёт» для многих стран. «В Индии сформировалось определённое раздражение в связи с нарастанием интенсиности конфликта, — пояснила она в беседе с CNN. — Есть ощущение, что Путин уже переходит границу того, что Индия готова терпеть, ведь страна в определённом смысле оказалась в очень уязвимом положении. А быть в этом положении ей некомфортно».

Пока РФ в декабре прошлого года собирала силы на границе с Украиной, Моди тепло принимал Путина в Дели, где проходил тогда 21-й ежегодный российско-индийский саммит, говорится в материале CNN. Индия поддерживает тесные связи с Москвой ещё со времён холодной войны и до сих пор зависит от поставок российских вооружений, которые приобретают особенную важность сейчас, на фоне роста напряжённости в Гималаях, где Дели приходится сталкиваться со всё более самоуверенным Китаем, отмечает обозреватель канала. Между тем, по мнению многих экспертов, в Дели сейчас опасаются, что из-за «всё более ощутимой изоляции» РФ начнёт сближаться с КНР — и поэтому индийские власти ведут себя очень осторожно, пишет автор. Примером такого политического маневрирования как раз и стало участие Дели в учениях «Восток-2022» — ведь западные партнёры Индии этот шаг резко осудили, напоминает он.

«Это можно назвать «повестью о двух Индиях», — считает Дипа Оллапалли. — Сначала сопротивляются давлению Китая — а затем вместе с Китаем и Россией проводят учения, придавая Москве в какой-то степени легитимный статус».

На первый взгляд, Индия и Китай придерживаются схожих позиций по вопросу украинского конфликта: обе страны не стали открыто выступать против него, заняв положение «нейтральных наблюдателей», и призывали к миру, не осуждая при этом Россию, пишет сайт CNN. Однако, как полагают эксперты, этим сходство и ограничивается: в отличие от Китая, который осуждал западные санкции и регулярно возлагал вину за кризис на США и НАТО, повторяя тем самым российские заявления, Индия осуждать альянс не стала, а к миру по мере ужесточения боевых действий призывает, пользуясь всё более жёсткой риторикой, объясняет обозреватель канала.

Но несмотря на сближение Индии с Западом, приоритетом для неё являются всё же угрозы, которые возникают рядом с ней, рассказали CNN эксперты. «Главной угрозой для индийских рубежей остаётся Китай, и Индия не хотела бы, чтобы российско-китайский союз слишком окреп, — рассказал каналу старший научный сотрудник Центра политических исследований в Дели Сусхант Сингх. — Подобное — не в интересах Индии».

Президент США Джо Байден с самого начала российской спецоперации на Украине использовал её для продвижения демократических ценностей в мире, упоминая в своих выступлениях, что украинцы сражаются в том числе за «важнейшие принципы демократии, объединяющие все свободные народы», говорится в материале CNN. Однако хотя с момента избрания Нарендры Моди в 2014 году отношения между Индией и Западом только укреплялись, в крупнейшей демократической державе мыслят не так, как в США, подчёркивает журналист канала. Как поясняет автор, после обретения независимости Индия много лет придерживалась политики неприсоединения, отказываясь во время холодной войны занимать сторону одного из её участников — и, как полагают эксперты, ни нынешнее укрепление отношений с Западом, ни призывы Вашингтона занять чёткую позицию страну с этого курса не сбили.

По мнению Сингха, Индия действовала и действует исходя исключительно из собственных интересов. Как полагает эксперт, обращение Моди к Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в прошлом месяце — тогда индийский премьер и заявил о том, что сейчас не эпоха войны, и напомнил о том, что перед миром стоит множество вызовов, включая дефицит продовольствия и энергоресурсов, — может стать поводом для обвинений в лицемерии, поскольку нынешнее правительство Индии много критиковали за подавление свободы слова и дискриминацию меньшинств. «Индия не спешит поднимать вопросы, касающиеся демократии, потому что её много раз ловили на авторитарных решениях и антидемократическом обращении с определёнными религиозными группами», — цитирует анилитика CNN.

В свою очередь, Дипа Оллапалли убеждена в том, что поведение Индии можно понять, поскольку она является развивающейся страной, — но она всё-таки могла бы поусерднее поддерживать демократические принципы. «Думаю, что Индия определённо могла бы активнее проявлять себя на этой ниве — по крайней мере в своих заявлениях, ведь, делая такие заявления, она ничего особо не теряет», — сказала она в интервью CNN.