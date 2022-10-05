Эксперт Белогорьев назвал решение ОПЕК+ выгодным для России и невыгодным для США

«Страны-экспортеры обеспокоены попытками внедрения «потолка цен» и формированием картельного сговора потребителей нефти. Поэтому они дали демонстративный ответ. Это попытка показать, за кем сила на нефтяном рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Белогорьев. Так он прокомментировал действия картеля ОПЕК+, который, вопреки призывам США, решил сократить добычу нефти.

«Решение имеет, конечно, политическую подоплеку. Его можно назвать пощечиной Вашингтону и даже личной пощечиной президенту Джо Байдену. Летом он специально летал в Саудовскую Аравию, чтобы, как было заявлено, договориться, наоборот, об увеличении добычи. Сокращение добычи, которое приведет к росту цен, в преддверии выборов в Конгресс – крайне неприятная новость для Байдена. Мировые цены на нефть сильно влияют на розничное ценообразование в Америке, а значит дороговизна бензина может негативно отразиться на результатах демократов, однопартийцев Байдена, на выборах», – считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Кроме политической, у решения ОПЕК+ есть и сугубо экономическая подоплека, предполагает эксперт. «На фоне различных событий как в экономике, так и в геополитике в последние недели мы наблюдаем «проседание» цены за баррель ниже 90 долларов. Для стран ОПЕК+ это своего рода «красная линия», так как они хотят удержаться в коридоре 90-180 долларов. Принятое в Вене решение о сильном сокращении добычи может изменить и будущий баланс в пользу стран-экспортеров нефти в 2023 году», – отметил Белогорьев.

В действительности сокращение добычи нефти может быть меньше, чем заявленное – в два млн баррелей, уточняет эксперт, поскольку многие страны ОПЕК+ и до того добывали меньше разрешенного прежними соглашениями картеля. «Фактически сокращение добычи, скорее всего, составит около 800 тысяч баррелей в сутки, треть из которого придется на Россию. При этом фактическое снижение примерно в 300 тыс баррелей для нашей страны просто зафиксирует реальное положение дел, связанное с сокращением спроса на нефть. В РФ в сентябре добывалось 10,8 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс меньше разрешенного. Сокращение в 300 тыс баррелей укладывается в ожидания – именно такое снижение ожидается из-за введения странами Запада с 5 декабря эмбарго на российскую нефть. То есть к искусственному сокращению добычи нашей стране прибегать теперь и не придется», – уверен Белогорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От РФ в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.

В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. ОПЕК плюс «встала на сторону России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сейчас «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Она ушла от прямого ответа на вопрос, остается ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с решением о снижении добычи нефти.

Президент Джо Байден уже распорядился провести в ноябре нефтяные интервенции из стратегических резервов. В заявлении советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что американский лидер не только разочарован «близоруким» решением ОПЕК плюс, но готов помочь мировой экономике справиться с «сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину». В ноябре США поставят на рынок дополнительно 10 миллионов баррелей.

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