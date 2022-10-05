 

France 24 – Южная Корея и США ответили на новые ракетные пуски Пхеньяна учениями

05.10.2022, 23:40, Разное
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В ответ на запуск Пхеньяном во вторник баллистической ракеты, пролетевшей над Японией, Южная Корея и США организовали совместные учения, в рамках которых в сторону моря было запущено четыре ракеты, пишет France 24. Заявленная цель учений — оказать воздействие на Северную Корею, убедив её свернуть ракетную программу.

Так выглядят учения, которые были организованы в ответ на запуски ракет Северной Кореей. Манёвры совместно провели Южная Корея и США, дабы удержать Пхеньян от дальнейших шагов в рамках программы развития баллистического оружия.

Кроме того, Джо Байден провёл переговоры с главой правительства Японии, вновь изъявив готовность защищать эту страну. 

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, официальный представитель Белого дома: Этот пуск создал угрозу для японского народа и дестабилизировал ситуацию в регионе. Он стал явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. США будут и далее делать шаги, направленные на ограничение для Северной Кореи возможностей развивать свою программу разработки баллистических ракет и оружия массового поражения. 

Запуск Северной Кореей баллистических ракет так же решительно осудил и Европейский союз. (Председатель Европейского совета. — ИноТВ) Шарль Мишель в Twitter осудил «неоправданную агрессию» и «вопиющие нарушения международного права» со стороны Пхеньяна. 

Северную Корею осудил и Генеральный секретарь ООН, который — устами своего официального представителя — обвинил Пхеньян в намеренной эскалации и призвал к спокойствию. 

СТЕФАН ДЮЖАРРИК, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН: Мы в очередной раз обращаемся к правительству Северной Кореи с призывом снова начать диалог, дабы воплотить в жизнь то, к чему мы призываем уже давно, — полную денуклиаризацию Корейского полоуострова.  

Южнокорейские и американские чиновники опасаются, что ситуация может быстро ухудшиться. По их словам, власти Северной Кореи готовятся к проведению ещё одного испытания ядерного оружия. Оно может состояться после предстоящего съезда Компартии Китая, который стартует 16 октября. 

Дата выхода в эфир 05 октября 2022 года.


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