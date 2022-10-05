Роджер Уотерс – США — это огромное зло

Британский музыкант Роджер Уотерс заявил, что США — это большое зло, а подконтрольные политикам западные СМИ убеждают население в обратном, навязывая им ложное представление о мире, пишет Rolling Stone. Сооснователь Pink Floyd назвал конфликт на Украине «ненужным» и призвал Киев пойти на мирное соглашение с Москвой, пишет автор материала.



AP

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, продолжает выступать с политическими заявлениями. Он ярый сторонник свободной Палестины и движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»), не раз критиковал правых популистов, в том числе президента Бразилии Жаира Болсонару, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Rolling Stone. Недавно он обратился к супруге президента Украины Елене Зеленской в письме, призвав её побудить мужа пойти на мир с Россией, что, по замечанию автора материала, равносильно «уступке» Владимиру Путину.

Уотерс считает, что большинство людей не делают собственных выводов и довольствуются нарративами «полностью монополизированных и подконтрольных» политикам СМИ. Он заметил, что медиа внушают аудитории ложную дихотомию о том, что США олицетворяют добро, а РФ и Китай — зло. Музыкант подчеркнул, что выражает мнение «как налогоплательщик США», говоря, что Штаты куда хуже других стран, убивают больше людей и вмешиваются в выборы. Заявления украинской стороны о случаях военных преступлений, якобы совершённых российскими военнослужащими, Уотерс называет «западной пропагандой», отмечает Rolling Stone. Артист также рассказал о том, что за свои убеждения давно попал в украинские «расстрельные списки», намекая на публикации сайта «Миротворец».

Уотерс занимает критикуемую многими позицию по палестино-израильскому вопросу. Он оговорился, что выступает против государственной политики Израиля, а не его народа, хотя и считает некоторых евреев в США и Великобритании причастными к действиям правительства их исторической родины. В ходе одного из концертов музыканта на экране высветилась надпись: «Нельзя быть оккупантами и бороться за права человека» — как осуждение действий Тель-Авива на палестинских землях. Опровергая частые обвинения в антисемитизме, он отрицает широкое определение этого понятия, заявляя: «Говорить, что Израиль не имеет права на существование, как государство апартеида, по типу Южной Африки… — это не антисемитизм… Они являются расистским, колониальным проектом, который использует систему апартеида».

Уотерс неоднократно осуждал интервенцию США в Сирии, которая имела целью не только борьбу с ИГ*, но и поддержку противников президента Башара Асада. Музыкант подчеркнул, что российские военнослужащие, в отличие от американских, прибыли в ближневосточное государство по приглашению правительства. Вопрос журналиста о легитимности выборов в САР он контраргументировал, ответив: «…В Соединённых Штатах вообще не бывает честных выборов, потому что всё это покупается и оплачивается…» Уотерс также придерживается мнения, что «факты» использования Асадом химического оружия против мирного населения были сфабрикованы, пишет автор статьи.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Уотерс не поддерживает Украину в её борьбе против России, британец парировал, заявив: «Это ненужный конфликт… И эти люди не должны умирать. И Россию не следовало подталкивать к вводу войск на Украину после того, как Москва в течение 20 лет пыталась избежать этого, предлагая западным правительствам дипломатические меры» — цитирует его слова издание. Неясно, как именно интерпретировать мысли Уотерса: сопротивление РФ опасно, поскольку чревато ядерной эскалацией, или ошибочно, так как нужно позволить ей господствовать в сфере своего влияния — размышляет автор материала. Музыкант говорит, что верит в положения Всеобщей декларации прав человека ООН и право на свободу выражения мнений, чувств и идей — на этих убеждениях, по его словам, и выстроены его политические взгляды, отмечает Rolling Stone.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.