Стрижка бикси, которая совместила в себе пикси и боб, будет трендом в новом сезоне

Стрижка бикси представляет собой сочетание пикси и боба. Эта модная прическа сочетает в себе всю привлекательность короткой пикси и универсальность боба.

Бикси является строго индивидуальной стрижкой, что делает ее подходящей для женщин совершенно любого возраста. Однако, важно найти хорошего стилиста, который поможет подобрать идеальный вариант с учетом типа волос, черт лица и образа жизни.

Если хочется получить более современный вариант такой прически, то нужно текстурировать пряди, а не подстригать их прямо.

Вот несколько интересных и стильных вариантов стрижки бикси.

Бикси до подбородка с длинной челкой на бок

Эта стрижка поможет несколько оживить и разнообразить традиционный стиль боба.

Для получения дополнительного объема слои можно сделать короче. При этом оставить длинную боковую челку, чтобы подчеркнуть черты лица.

Направленная сушка феном или выпрямление утюжком помогут сделать прическу более стильной.

Бикси с косой челкой

Такая стрижка выглядит стильно и идеально подходит для женщины, которая привыкла все время быть в движении.

Длинный асимметричный фасон прически дает множество возможностей для укладки. Пряди могут быть взлохмаченными, гладкими или кучерявыми.

Бикси на тонкие волосы

Это отличный выбор для женщин с темным цветом волос, так как такая стрижка помогает добавить цвету большую глубину.

Для добавления света можно сделать красивые блики на прядях. В итоге получается своего рола иллюзия более густых волос.

Лохматая стрижка с челкой

Это современный стиль ретро. Прямая или волнистая текстура прядей может отлично сочетаться с такой стрижкой. Для укладки можно использовать как горячие инструменты, так и сушку на воздухе.

При желании можно добавить красивую челку и дополнить различными аксессуарами.

Рваная бикси с челкой

Это отличный вариант стрижки для женщин старше 50 лет. Такая прическа дает возможность высушить пряди на воздухе для создания красивой укладки.

Легкие рваные слои позволяют выглядеть более молодо зрелой женщине. Готовый образ можно красиво скомбинировать с красивым оттенком прядей. Также стоит добавить акцентные блики.

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Короткое бикси со слоями

Такая прическа выглядит максимально стильно и притягательно. Это универсальная стрижка, которая отлично подходит для прямых и волнистых волос.

Сушка на воздухе с нанесением крема для завивки или геля. Лак для волос или помада помогут зафиксировать пряди.

Многослойная бикси с челкой

Такая прическа может различаться по длине, густоте и стилю. Есть множество вариантов укладки, которые помогут быстро и просто изменить внешний вид.

Лучше всего подходит для женщин с тонкими волосами или средней густоты.

Длинная бикси со слоями для женщин старше 60 лет

Слои на макушке помогают придать прическе вневременной вид, демонстрируя универсальность ретро-образа.

Помогает сделать внешний вид более молодым и привлекательным.

Волнистая бикси с боковым пробором

Такая прическа характеризуется тем, что спереди слои более длинные.

Стоит красиво завить пряди, чтобы сделать внешний вид просто невероятным и стильным.

Воздушная бикси

Это отличный выбор для тонких волос и прядей средней густоты. Такая прическа просто идеально подходит для женщин, которые хотят сделать волосы более объемными.

Можно заложить пряди за уши для придания более изысканного результата или подчеркнуть волосы помадой для создания текстуры.