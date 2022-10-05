 

“Кусачая со страшной силой”: доктора Мясникова искусала обезьяна на съемках программы “О самом главном”

05.10.2022, 22:30, Разное
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Александр Мясников входит в число самых популярных телеврачей. Мужчина ведет передачу «О самом главном», где недавно произошел инцидент — на Мясникова напала обезьяна. Причем редакторы программы решили не вырезать из эфира этот момент.

Нападение обезьяны

Во время съемок шоу, посвященного генетике и передающимся по наследству болезням, привели примата для одного из эпизодов. Изначально необычный гость имел враждебный настрой: шипел и рычал, когда Мясников к нему подходил.

Для успокоения животного Александр Леонидович даже угостил его бананом. В ходе съемок мужчина периодически подходил к обезьяне, раскрывая теории разных генетических болезней. В определенный момент телеврач подошел к примату слишком близко и животное схватило ведущего за одежду. После обезьяна бросилась на Мясникова и два раза укусила его за ногу.

Несмотря на неприятный инцидент и боль, Александр Леонидович продолжил вести передачу. Теледоктор вспомнил, что в детстве ему уже приходилось иметь дело с агрессивным нравом приматов. У Мясникова была обезьяна, которая кусалась со страшной силой, как лошадь.

В социальных сетях, где ролик с нападением примата на врача стал популярным, уже появилось много шутливых комментариев, вроде: «Надеюсь, про обезьянью оспу не надо напоминать?», «Быть врачом не только почетно, но и опасно» и так далее.


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