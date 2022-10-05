Представитель Роскосмоса Крикалев заявил о начале проектирования Россией новой космической станции – на Луну мы уже не полетим

Россия начинает предварительные работы по проектированию новой орбитальной станции, но до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС), сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», – передает ТАСС его слова.

Ранее в НАСА заявили, что хотят продлить соглашение о перекрестных полетах с Россией.

Генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что новую Российскую орбитальную служебную станцию можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса, а также будет возможно «реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне».

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