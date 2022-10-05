 

Представитель Роскосмоса Крикалев заявил о начале проектирования Россией новой космической станции – на Луну мы уже не полетим

05.10.2022, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия начинает предварительные работы по проектированию новой орбитальной станции, но до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС), сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», – передает ТАСС его слова.

Ранее в НАСА заявили, что хотят продлить соглашение о перекрестных полетах с Россией.

Генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что новую Российскую орбитальную служебную станцию можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса, а также будет возможно «реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.21 / Политика: Что заставляет россиян быть патриотами

30.01.21 / Значительный снег, гололед, ветер. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды 1 февраля в ряде регионов Украины

07.08.20 / Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине

16.06.21 / Встреча Путина и Байдена. Белый дом назвал темы разговора

21.01.22 / Вести – украинский Минкульт рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны

29.06.20 / Очевидец ЧП в Москве рассказал о спасении пожарными

28.06.21 / Минск решил перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию и Китай

29.07.21 / В Анталье вспыхнул масштабный лесной пожар, эвакуированы пять населенных пунктов, пострадали более полусотни людей. Видео

07.05.21 / Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи. МИД Турции считает декларацию незаконной

11.08.21 / Госдеп пообещал поддерживать контакты с лидерами белорусской оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика