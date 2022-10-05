 

В Нальчике назвали «отщепенцами» создателей движения «Свободная Черкесия»

05.10.2022, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сбежавшие за рубеж представители адыгской-черкесской диаспоры прилагают усилия по дестабилизации обстановки в республиках Северного Кавказа и пытаются дать новый политизированный импульс теме «геноцида черкесов», говорится в заявлении Международной черкесской ассоциации.

На сайте ассоциации указывается, что, используя сегодняшнюю международную ситуацию, мнимые патриоты черкесского народа, сбежавшие за границу политиканы, прилагают немалые усилия по дестабилизации обстановки не только в республиках Северного Кавказа и стране, но в разных государствах мира. С самого начала российской специальной военной операции Интернет заполонили провокационные и откровенно фейковые материалы.

При этом авторы заявления отмечают, что причиной появления этих подделок является страх украинских властей и их западных коллег перед кавказскими воинами и их соратниками из других регионов большой России, которые уже не раз демонстрировали свое мужество, стойкость и нацеленность на победу.

В заявлении говорится, что на  YouTube появилась запись так называемой «Варшавской конференции», в которой приняли участие представители адыгской-черкесской диаспоры из США, Турции, Иордании, Германии.

«Находясь вдалеке от Родины, в Варшаве, ставшей центром оголтелой русофобии, продавшие свою совесть и национальную гордость отщепенцы объявили об учреждении движения «Свободная Черкесия», попытались дать новый политизированный импульс теме «геноцида черкесов». «Патриотам» и их сторонникам пора понять, что их лживые призывы не способны настроить друг против друга адыгские-черкесские организации», – подчеркивается в заявлении.

«Они не хотят замечать, что Украина – страна, которая уже много лет вобююет с собственным народом, никогда не решит проблемы адыгов-черкенсов и не поможет нам сохранить народ. «Патриотам» и их сторонникам пора понять, что их лживые призывы не способны настроить друг против друга адыгско-черкесские организации, внести смуту и рознь в крепкое единство нашего многонационального народа», – отмечается в обращении.

Авторы заявления отмечают, что «сегодня, как никогда, нужно быть сплоченными, ответственными за свои слова и действия». В документе отмечается, что «нельзя поддаваться на проплаченные врагами провокации, нельзя позволять стравливать людей между собой».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.22 / Немцев охватило уныние из-за роста цен

04.06.22 / Жертвами обстрелов ВСУ в ДНР за день стали пять человек

28.08.21 / Insider – американский генерал предупредил, что атаки ИГ в Афганистане, скорее всего, продолжатся

24.01.21 / В конце января станет известно, какие страны получат вакцины от COVID-19 – ВОЗ

26.06.20 / Из-за COVID-19 ограничили количество СМИ. Херсонская облгосадминистрация ответила журналистам

11.05.21 / В Казани ввели режим КТО

10.01.22 / Путин разъяснил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане

23.01.22 / Самолет МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур

21.08.21 / В Москве в одной из квартир произошел взрыв, среди погибших ребенок

28.01.21 / Количество задержанных в связи с акциями Навального превысило 4 тыс. Правозащитники сообщают о задержаниях и в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика