В Нальчике назвали «отщепенцами» создателей движения «Свободная Черкесия»

Сбежавшие за рубеж представители адыгской-черкесской диаспоры прилагают усилия по дестабилизации обстановки в республиках Северного Кавказа и пытаются дать новый политизированный импульс теме «геноцида черкесов», говорится в заявлении Международной черкесской ассоциации.

На сайте ассоциации указывается, что, используя сегодняшнюю международную ситуацию, мнимые патриоты черкесского народа, сбежавшие за границу политиканы, прилагают немалые усилия по дестабилизации обстановки не только в республиках Северного Кавказа и стране, но в разных государствах мира. С самого начала российской специальной военной операции Интернет заполонили провокационные и откровенно фейковые материалы.

При этом авторы заявления отмечают, что причиной появления этих подделок является страх украинских властей и их западных коллег перед кавказскими воинами и их соратниками из других регионов большой России, которые уже не раз демонстрировали свое мужество, стойкость и нацеленность на победу.

В заявлении говорится, что на YouTube появилась запись так называемой «Варшавской конференции», в которой приняли участие представители адыгской-черкесской диаспоры из США, Турции, Иордании, Германии.

«Находясь вдалеке от Родины, в Варшаве, ставшей центром оголтелой русофобии, продавшие свою совесть и национальную гордость отщепенцы объявили об учреждении движения «Свободная Черкесия», попытались дать новый политизированный импульс теме «геноцида черкесов». «Патриотам» и их сторонникам пора понять, что их лживые призывы не способны настроить друг против друга адыгские-черкесские организации», – подчеркивается в заявлении.

«Они не хотят замечать, что Украина – страна, которая уже много лет вобююет с собственным народом, никогда не решит проблемы адыгов-черкенсов и не поможет нам сохранить народ. «Патриотам» и их сторонникам пора понять, что их лживые призывы не способны настроить друг против друга адыгско-черкесские организации, внести смуту и рознь в крепкое единство нашего многонационального народа», – отмечается в обращении.

Авторы заявления отмечают, что «сегодня, как никогда, нужно быть сплоченными, ответственными за свои слова и действия». В документе отмечается, что «нельзя поддаваться на проплаченные врагами провокации, нельзя позволять стравливать людей между собой».

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