 

Киев мог потратить большие средства на кампанию в российских СМИ против опасных для него Пригожина и Кадырова, утверждают в России

05.10.2022, 22:10, Разное
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Ряд публикаций в российских СМИ, направленных против главы Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина, указывает на то, что Киев мог вложиться в полноценную информационную кампанию.

Объекты информационной атаки выбраны не случайно – после прозвучавших заявлений, обращающих внимание на ситуацию на фронте, по ряду направлений она стабилизировалась и наступление ВСУ забуксовало. А что касается «ЧВК Вагнера» в Донбассе, они и вовсе продолжают занимать все новые рубежи, окружая Бахмут, напомнил н военный писатель Владлен Татарский:

«Атака на этих людей понятна. Именно группа “Вагнера” сейчас в основном создает активное движение на фронте в положительную сторону». – написал он.

Ранее Кадыров прокомментировал некоторые действия подразделений Минобороны РФ, что и послужило поводом для информационных атак. В том же обвиняли и Пригожина, но он опроверг все домыслы:

 «Упаси бог. Типун вам на язык. Я и, тем более, Рамзан Ахматович – интеллигентнейшие люди. Поэтому эти заявления – не критика, а проявление любви и поддержки».

Материалы в СМИ носят явно заказной характер, а учитывая их массовость, для киевских заказчиков такая кампания могла обойтись в солидную сумму. Однако пока подробности сотрудничества российской прессы с украинскими «партнерами» только выясняются.


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