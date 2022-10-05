Богатый источник флавоноидов и кремниевой кислоты: как использовать хвощ в борьбе с растяжками кожи

Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense) на протяжении многих лет используется в производстве продуктов для уменьшения растяжек. Из-за своего содержания кремния это растение чрезвычайно полезно для восстановления кожи и улучшения ее внешнего вида.

С помощью косметологических средств, выполненных на основе экстракта хвоща полевого, удается устранить даже большие по размеру растяжки на коже. Под растяжками принято понимать форму рубцевания кожи, вызванную растяжением дермы во время роста, увеличением веса или гормональными проблема. Они чаще они располагаются на ягодицах, ногах и в районе живота и лишь в редких случаях на груди и спине. Эффективные косметологические средства на основе экстракта хвоща увеличивают выработку коллагеновых и эластичных волокон.

Исследование пользы хвоща полевого

Проведенные исследовательской лабораторией BMC Complementary Medicine and Therapies опыты показывают, что экстракт хвоща полевого – это богатый источник флавоноидов, тритерпеноидов, фитостеролов, калия, кальция, кремниевой кислоты и силикатов. Кремний необходим клеткам при синтезе коллагена, который в свою очередь отвечает за восстановление волокон и уменьшение растяжек. Также установлено свойство экстракта хвоща активировать ферменты гидроксилирования, которые необходимы для образования коллагеновой сети. Тем самым улучшается прочность и эластичность кожи.

Однако каких-либо доказанных фактов эффективности лечения растяжек с помощью косметологических средств на основе полевого хвоща, на сегодняшний день нет. Это лишь средство профилактики, но сами растяжки убрать такая лечебная косметика не может. Эксперты-дерматологи продолжают спорить об эффективности продуктов местного применения для уменьшения растяжек. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Европейской академии дерматологии и венерологии, существует не так много научно установленных фактов, говорящих о возможности лечения растяжек с помощью кремов или лосьонов.

Как используется хвощ при лечении растяжек

Несмотря на отсутствие доказательств, многие дерматологи все же подтверждают положительный эффект лечения растяжек хвощом. В продаже можно нейти несколько продуктов, в состав которых входят экстракты этого растения. Также можно обратиться к народной медицине, в которой имеются десятки рецептов мазей и масел на основе хвоща, позволяющие улучшить состояние кожи.

Масло хвоща

В исследовании, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук, говорится, что применение некоторых растительных масел помогает в восстановлении кожного барьера, заживлении и синтезе коллагена. В этом случае можно сочетать хвощ с оливковым, кокосовым или миндальным маслом.

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Ингредиенты приготовления масла:

200 миллилитров растительного масла; 100 грамм хвоща.

Приготовление масла:

разогрейте растительное масло на медленном огне; добавьте предварительно измельченный хвощ; оставите на огне еще минут на 5; дайте остыть приготовленному маслу, процедите через мелкое сито и храните в стеклянной таре.

Используют приготовленное масло, мягко массируя проблемные участки кожи.

Настой хвоща

Настой этого растения используется в качестве лосьона для маскировки растяжек. Такой состав осветляет имеющиеся рубцы, решая проблемы с кожей. Рекомендуется настойку на хвоще использовать одновременно с увлажняющим кремом.

Ингредиенты:

20 граммов хвоща; 2 стакана воды (500 мл).

Приготовление настоя:

хвощ заливают двумя стаканами с кипящей водой. накрывают напиток и дают ему настояться 15 минут. жидкость нужно процедить через мелкое сито и перелить в пульверизатор.

Жидкость распыляют на проблемные участки. Массируют и оставляют на 20 минут.

Комплексное лечение растяжек

При лечении растяжек важен комплексный подход, что включает как использование таких проверенным временем лосьоном и масел, так и процедуры на специальном оборудовании, которое позволяет стимулировать рост волокон эпидермиса и устраняют имеющиеся растяжки. Если своевременно заметить проблему и принять соответствующие меры, то растяжки можно осветлить, сделав их малозаметными взгляду. Поэтому уже при первых признаках проблем следует сразу же обращаться к специалисту-дерматологу. Профессионал назначит качественное лечение, что и позволит устранить растяжки, вернув былую красоту коже.