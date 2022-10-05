Скандалы: «НПО автоматики» проваливает проект импортозамещения на сотни миллионов

Кураторы госпрограммы указывают на ошибки и нулевые продажи

«НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» срывает проект по импортозамещению. Предприятие, получив от Минобрнауки РФ солидную субсидию на создание оптических датчиков, в соответствии с технико-экономическим обоснованием приборы не сделало. К разработке продукции научно-промышленное объединение привлекло сразу три института Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, однако сроки подготовки научных разработок переносило несколько раз. В итоге в отчетность для федерального министерства представило информацию о разработках, на деле имевших отношения к заявленному проекту.

При этом испытания образцов оптических датчиков для сельхозтехники не были проведены, а их серийного производства в заявленных помещениях при проверке ревизоры не обнаружили. Тем не менее, «НПО автоматики» утверждало, что проект выполнило, отчитывалось о выпуске продукции. Для того чтобы разобраться в деталях, участникам спора пришлось привлекать УФСБ по Свердловской области и ряд экспертов. Стоит отметь, что со стороны «НПО автоматики» это не единственный сорванный договор. Еще несколько сотен миллионов предприятие должно вернуть из-за некачественно сделанной продукции в рамках госзаказа.

Управление Федерального казначейства по Свердловской области подтвердило в суде необходимость возврата в бюджет 170 миллионов рублей, выделенные АО «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») Министерством образования и науки РФ. Средства шли на создание производства прецизионных оптоэлектронных датчиков и бесконтактных измерительных систем на их основе для контроля геометрических параметров изделий.

Деньги были выделены еще в 2015 году, и в качестве субподрядчика на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) предприятие пригласило Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. При этом график реализации направленного на импортозамещение проекта несколько раз корректировался, к договору с УрФУ заключались допсоглашения, о чем Минобразования информировалось, хотя и с задержками.

Опытные образцы датчиков УрФУ должен был передать заказчику в 2018 году, который впоследствии организовывал их серийное производство. По данным ООО «Инконсалт К», которое осуществляет сопровождение программы предоставления субсидий на развитие кооперации вузов, государственных научных учреждений и компаний реального сектора экономики по созданию высокотехнологичных производств, передача образцов была проведена. Производство и реализация продукции должны были начаться сразу после окончания НИОКТР. На коммерциализацию проекта давалось 5 лет, и «НПО автоматики» даже отчитывалось о реализации продукции.

«В период 2019-2021 гг. получателем субсидии АО «НПО автоматики им. академика Н.М. Семихатова» в установленные сроки предоставлялись отчеты о продажах продукции, произведенной с использованием результатов НИОКТР. Однако информация в отчетах бала представлена с рядом нарушений. По мнению монитора проекта, объем новой и усовершенствованной продукции (услуг), произведенной с использованием результатов НИОКТР в 2019-2020 и первом полугодии 2021 года, составил 0 рублей», – официально сообщили изданию в «Инконсалт К».

Как выяснилось при разбирательстве, представленные датчики для сельхозтехники отличаются от заявленных к созданию, а на указанных приборах и вовсе работать не могут. Так, разработать требовалось теневой двумерный оптический датчик, оптоэлектронные датчики профиля поверхности и отклонения от прямолинейности, бесконтактную автоматизированную измерительную систему контроля геометрии резьбы внутренней и внешней.

В отчетности же исполнителя были представлены паспорта на иной перечень изделий: теневые двумерные оптические датчики базовой модификации и повышенной точности, датчики профиля поверхности с излучателями красного, синего, зеленого цветов и инфракрасным излучателем, датчики отклонения от прямолинейности базовой модификации и для протяженных объектов, бесконтактная автоматизированная измерительная система контроля геометрии резьбы. Установка их предполагается в конечную продукцию: контроллер управления сельскохозяйственной техникой, модуль терминальный универсальный, блок управления. Серийный выпуск ее и реализация в 2019 году начаты не были, как следует из данных проверки Управления федерального казначейства. Прояснить причины в «НПО автоматики» изданию отказались.

О вероятных нарушениях при расходовании госбюджета Управление федерального казначейства уведомило УФСБ по Свердловской области, которое, в свою очередь, привлекло к разбирательствам эксперта Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН. По его данным, применяемое в разработанных датчиках программное обеспечение не может быть использовано с описанным оборудованием. В УрФУ в течение дня причины наличия такой недоработки не прокомментировали.

Со своей стороны в суде «НПО автоматики» попыталось оправдаться, заявив, что в ходе реализации проекта «был получен задел по алгоритмам и программно-математическому обеспечению, позволяющим улучшить технические параметры различных систем» изделий для сельскохозяйственной тематики.

Впрочем, в новизне разработки датчиков Управление федерального казначейства также усомнилось, потребовав проведения независимой экспертизы. В ходе нее выяснилось, что вместо новых и усовершенствованных образцов изделий к зачету фактически представлена продукция, в которой используются «лишь алгоритмы, полученные в результате проведенных НИОКТР и позволяющие усовершенствовать иную продукцию, не имеющую отношения к комплексному проекту». Кроме того, создание датчиков ограничилось лишь изготовлением образцов, в то время как требовалось также проведение испытаний, приемка и последующий запуск в серийное производство.

Самого производства в заявленных помещениях промобъединения на ул. Мамина-Сибиряка, 145 тоже не обнаружилось. Вместо цеха по выпуску датчиков там расположены офисы, столовая, конструкторский отдел, цех по изготовлению микросхем. Представители предприятия указывали, что необходимые производства якобы расположены по другому адресу, но этот аргумент судом не был принят. Более того, как выяснилось в ходе проверки, собрать указанные датчики все же возможно силами «НПО автоматики» – производство компонентов разнесено по разным подразделениям объединения. Однако с учетом выше обозначенных обстоятельств фактический выпуск изделий не осуществляется и вряд ли может быть осуществлен.

Указанный в отчете «НПО автоматики» о реализации проекта блок управления системы копирования рельефа почвы СКРП-03

Стоит отметить, что фактический срыв реализации проекта по импортозамещению – не единственная неудача подобного рода уральского НПО. Так, АО «Диакон» взыскало с предприятия аванс в 180 млн рублей и неустойку в 36 млн рублей в 2021 году.

Средства были предоставлены промобъединению на разработку конструкторской документации и создание комплексной многофункциональной системы управления техническими средствами многофункционального докового комплекса. Работа проводилась в рамках госзаказа. Подрядчик получил аванс в 80% от стоимости всего контракта, выполнил работы и добивался оставшейся оплаты в 11 млн рублей. Указываемые «Диаконом» недостатки считал несущественными. Однако в суде выяснилось, что в конструкторской документации «на систему электропитания КСУ ТС включена несуществующая продукция: агрегат бесперебойного питания, щит ЩСР. В качестве производителя продукции указано АО «Новая Эра», однако представители этой компании сообщили, что приборы с заявленными требованиями не производят. Также не выпускается ряд компонентов на систему охранной и пожарной сигнализации, производителем которых было указано ЗАО «НПК «ЭТАЛОН».

Судебные разбирательства с заказчиком заняли больше года и завершились в середине 2022 года, дойдя до Верховного суда. Решение о взыскании средств «НПО автоматики» оспорить не удалось.

В споре же с Управлением федерального казначейства решение первой инстанции в силу еще не вступило и может быть оспорено.

Оригинал материала: “Правда УРФО”