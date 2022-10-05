 

Соланж Смит для Bulgari, Кристина Орбакайте – для Tiziana Terenzi: бьюти-дайджест недели

05.10.2022, 19:55, Разное
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Bulgari

В этом году коллекция Bvlgari Allegra пополнилась новинками. В их числе – цветочно-амбровый аромат Baciami. В центре композиции – гардения, экстракт которой получен в процессе длительного выдерживания. Дополняют тропический цветок ноты ванили и амбры. Новинкой среди усиливающих эссенций стала Magnifying Myrrh с нотами мирры. Представляет аромат, как и другие композиции Bulgari Allegra, художница и модель Соланж Смит. 

Л’Окситан

В коллекции “Иммортель” пополнение – концентрированная эмульсия для лица. Формула средства практически полностью состоит из ингредиентов натурального происхождения. Помимо эфирного масла иммортеля, эмульсия содержит экстракт чечевицы и гиалуроновую кислоту, которые борются с первыми признаками старения, возвращают коже здоровое сияние. 

Daigo

Японский шампунь Daigo Lux предназначен для восстановления баланса микрофлоры кожи головы, питания поврежденных волос и укрепления волосяных луковиц. Продукт изготовлен на основе ферментированного экстракта молочнокислых бактерий, увлажняющего ингредиента из японского саке, экстракта цветков адониса палестинского и других компонентов.

Tiziana Terenzi 

Эксклюзив РИВ ГОШ – парфюмированные свечи Kristina от Tiziana Terenzi, созданные в коллаборации с Кристиной Орбакайте. Создаются они исключительно для российских ценителей высокой парфюмерии. Как и одноименный аромат, свечи выпускаются ограниченным тиражом в Юбилейной коллекции марки. В основе композиции – аккорды ириса и зеленого чая. 

Institut Esthederm

В гамме Intensive пополнение – две новые сыворотки с AHA-кислотами для деликатного и интенсивного обновления кожи. Регулярное применение уменьшает проявление пигментных пятен, разглаживает мелкие морщины и освежает цвет лица. Для жирной или комбинированной подойдет Intensive AHA Peel Serum Concerne с высокой концентрацией кислот – 12%. Если кожа реактивная – Intensive AHA Peel Serum Doux с низким содержанием кислот – 5,58%. 

Art&Fact

В ассортименте бренда две новые сыворотки — увлажняющая и разглаживающая сыворотка вокруг глаз и мультифункциональная двухфазная спрей-сыворотка. Последняя создана для сухой кожи — помогает увлажнить ее в кратчайшие сроки, повысить упругость и сделать мягкой. Две фазы продукта, включающие масла жожоба и миндаля и увлажняющий комплекс, грамотно сочетаются между собой и поддерживают баланс увлажнения и питания кожи. 

“Пальчики”

В “Пальчиках” появилась новая коллекция гель-лаков BADNI “От-кутюр”, в состав которой вошли оттенки, вдохновленные классикой французского стиля туаль де жюи. Главным мотивом стали монохромные ботанические узоры, которые напоминают о саде, уюте и тепле. В линии 7 плотных однотонных оттенков: карамельно-оранжевый, приглушенный желтый, припыленный мятный серый, приглушенный голубой, ягодный розовый, кофейный моккачино и серо- коричневый тауп с розовым подтоном.

Skindex

Линия Active Line состоит из пяти продуктов: обновляющий гель для умывания, гоммаж-скатка с Keratoline™ и алоэ линии, крем для лица и крем для век, лимфодренажный тоник. Последний оказывает противоотечное, лимфодренажное и сосудоукрепляющее действие. Снимает признаки раздражения, покраснения, воспаления и устраняет следы усталости.


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