Правнучка Ивана Грозного призвала народ к мобилизации

Иоганна Августа фон Гольштин Ангальт-Цербстская (прежде носившая имя Юлия Ованесова), называющая себя правнучкой царя Ивана Грозного, призвала нацию к сплочению и активному участию в частичной мобилизации.

«Мой великий прадед был бы доволен происходящим. Помню, как сидела у него на коленях и он рассказывал про Ливонскую войну. У него появлялись слезы на глазах, когда он вспоминал о мужестве поместных дружин, которые на следующий же день после царского призыва отправлялись в бой с ливонскими нацистами», – поделилась воспоминаниями наследница.

Также Иоганна Августа призвала к решительным мерам против бунтующих городов и восстановлению опричнины.

«Прадед не сомневался бы ни минуты, если бы ему сообщили что в каких-то городах сеют смуту супротив мобилизации. Государство должно взять на вооружение испытанные методы государственного строительства, иначе нам не выжить», – добавила аристократка.

Кроме того, её высочество предложила Президенту свою посильную помощь в управлении страной.

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