 

Правнучка Ивана Грозного призвала народ к мобилизации

05.10.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иоганна Августа фон Гольштин Ангальт-Цербстская (прежде носившая имя Юлия Ованесова), называющая себя правнучкой царя Ивана Грозного, призвала нацию к сплочению и активному участию в частичной мобилизации.

«Мой великий прадед был бы доволен происходящим. Помню, как сидела у него на коленях и он рассказывал про Ливонскую войну. У него появлялись слезы на глазах, когда он вспоминал о мужестве поместных дружин, которые на следующий же день после царского призыва отправлялись в бой с ливонскими нацистами», – поделилась воспоминаниями наследница.

Также Иоганна Августа призвала к решительным мерам против бунтующих городов и восстановлению опричнины.

«Прадед не сомневался бы ни минуты, если бы ему сообщили что в каких-то городах сеют смуту супротив мобилизации. Государство должно взять на вооружение испытанные методы государственного строительства, иначе нам не выжить», – добавила аристократка.

Кроме того, её высочество предложила Президенту свою посильную помощь в управлении страной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.22 / Аренда коттеджей подешевеет на 25%

18.01.22 / NYT: Россия начала эвакуацию семей дипломатов из Украины

25.06.22 / Всплыло фото мертвецки белой перекошенной Пугачевой после сообщения о похоронах

02.05.22 / ABC News – штормы и торнадо не дают передышки центральным районам США

03.09.21 / Путин проведет прямую линию, посвященную вопросам истории

15.01.22 / Если детей в Сибири выгнали на мороз, кто-то скоро получит орден

30.09.20 / Финансируемые Соросом группы намерены развязать хаос в США

02.01.22 / Мнение: Новогодний фильм по-китайски

13.09.22 / “Она забывает, что сама начала это”: Опру Уинфри раскритиковали за слова о королевской семье

16.04.21 / Скандалы: Русский «ловец хакеров» попал под санкции США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика