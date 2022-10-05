DN – «серьёзная рецессия, но не крах» — западные экономисты оценили стойкость экономики России

Российская экономика находится в напряжённом состоянии, но о коллапсе речи не идёт, пишет газета Dagens Nyheter. Журналисты шведского издания спросили мнение экспертов, которые признали, что, несмотря на весенние прогнозы о быстром обрушении экономики России, она «устояла на ногах», хотя и получила сильный удар. По их мнению, ситуацию можно охарактеризовать как «серьёзную рецессию, но не крах».



AP

После начала событий на Украине обширные санкции Запада должны были быстро обрушить экономику России. Большая часть иностранных активов российского центрального банка была заморожена, а курс рубля резко упал. Несколько банков были исключены из международной платёжной системы SWIFT, а президенту Владимиру Путину пришлось использовать средства резервного фонда страны для накачки финансовой системы деньгами. Спустя чуть более шести месяцев после начала спецоперации РФ на Украине российская экономика всё ещё стоит на ногах, хотя и получила серьёзный удар. Несколько экспертов, с которыми побеседовала редакция шведской газеты Dagens Nyheter, согласны с этим утверждением.

По словам Пера Хаммарлунда, главного стратега банка SEB, ожидается, что ВВП РФ упадёт на 4% в этом году и на 3% — в следующем. «Должен признаться, я ожидал, что проблем будет больше, чем было замечено. Не похоже, чтобы РФ грозили банкротство, массовая безработица или голод. По словам эксперта, это скорее серьёзная рецессия, чем крах. Это и не удивительно, поскольку с 2014 года Кремль сознательно пытался уменьшить свою зависимость от внешнего мира», — заявил эксперт изданию.

Тем не менее бюджеты российских домохозяйств не почувствовали значительного ущерба, поскольку многие иностранные компании и крупные российские компании продолжают выплачивать зарплату, считает Анн-Мари Сэтре, профессор евразийских исследований Уппсальского университета. «Велись разговоры о том, что предприятия перестанут платить сотрудникам, но пока этого не произошло. В таких городах, как Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва, не заметно, чтобы люди стали беднее», — сообщила она собеседнику из Dagens Nyheter.

Как пишет издание, дела экономики РФ оказались лучше, чем многие предсказывали в конце февраля, во многом благодаря росту цен на энергоносители, который компенсировал падение экспорта после того, как Евросоюз ввёл эмбарго на российскую нефть. Другим фактором является то, что часть банковского сектора сохранила доступ к системе SWIFT, считает Турбьёрн Беккер из Стокгольмской школы экономики.

Новые ограничительные меры ЕС коснутся, как и ожидалось ранее, нефти. На прошлой неделе был предложен новый, восьмой пакет санкций, который включает в том числе установление потолка цен на российскую нефть. В случае одобрения странами — членами ЕС РФ может быть трудно с этим справиться. «Нефть является крупнейшим источником дохода в структуре российского экспорта, поэтому ограничение цены продажи окажет большое влияние», — заявил Турбьёрн Беккер журналистам Dagens Nyheter.

В то же время экономист отметил, что российская экономика всё-таки не в лучшем состоянии. «Если посмотреть на макроэкономические показатели, то большинство экспертов считает, что ВВП РФ в этом году упадёт на 5-7 процентов. Если бы цены на нефть и газ были такими, как сегодня, без учёта санкций, то рост был бы, возможно, на 6-7 процентов больше. Это удар примерно на 12 процентов, так что даже здесь ясно, что дела у российской экономики идут не очень хорошо», — подытожил Беккер в интервью Dagens Nyheter.