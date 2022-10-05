 

NBC News – миссия первых — женщина впервые возглавит миссию SpaceX к МКС

05.10.2022, 19:28, Разное
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Сегодня, после целого ряда задержек, состоится запуск миссии по смене экипажа Международной космической станции NASA и SpaceX, пишет NBC News. Командиром миссии SpaceX впервые станет женщина, Николь Манн, которая также станет первой коренной американкой в космосе. А Анна Кикина станет первым российским космонавтом, которого на МКС отправит корабль SpaceX.

После большой задержки запуск миссии NASA и SpaceX должен состояться сегодня в полдень. 

Да, и хотя это уже пятый эксплуатационный полёт по смене экипажа Международной космической станции, этот полёт, как утверждается, войдёт в историю.

С нами на связь выходит корреспондент NBC News, и ведущая MSNBC Линдси Рейзер из Космического центра им. Кеннеди, и бывший астронавт NASA, и старший советник по космическим программам в Музее «Интерпид» Майк Массимино. Спасибо вам за то, что вы здесь. Линдси, давайте начнём с вас. Как мы только что отметили, эта миссия войдёт в историю во многих отношениях. Можете ли вы рассказать нам об этом?

ЛИНДСИ РЕЙЗЕР, корреспондент NBC NewsРазумеется. Доброе утро, Сабина и Зинхли. В рамках этой миссии экипажу предстоит отправиться на Международную космическую станцию на срок до полугода. Это миссия первых, несмотря на то, что это пятый полёт по смене экипажа на МКС. 
 
Это совместная миссия NASA и SpaceX. Впервые женщина станет командиром миссии SpaceX, она также станет первой коренной американкой в космосе. Это Николь Манн, которая является командиром миссии и подходит под оба эти пункта. Кроме того, первый космонавт полетит на космическом корабле SpaceX, Анна Кикина, и она также первая россиянка, которая отправится на американском корабле с момента подписания соглашения об обмене. 
 
Не забывайте, что всё это в разгар напряжённости между двумя странами из-за конфликта РФ и Украины. Но было подписано соглашение о совместных перекрёстных полётах, которое означает, что американец отправится на российском корабле, а космонавт — на американском. 
 
Ещё несколько известных нам личных историй о некоторых из этих первых. Например, пилот Джон: разработать нашивку на форму экипажа помогли его дети. Нам также известно, что Николь Манн возьмёт с собой ловца снов, который ей дала её мама. Давайте послушаем, что о миссии сказала командир Манн. 

НИКОЛЬ МАНН, командир миссии: Я очень горжусь тем, что представляю коренных американцев и своё наследие. Интересно, что у нас у всех уникальное, разное прошлое. Мы получили разное образование и разные профессии. Приятно видеть, что мы собрались все вместе.

ЛИНДСИ РЕЙЗЕРКомандир также рассказала, что с нетерпением ждёт выхода в открытый космос и участия в некоторых из классных научных экспериментов, в которые мы также можем попасть. 

Дата выхода в эфир 05 октября 2022 года. 


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