Мнение: Соцсети и поисковики выйдут из зоны комфорта

Эпоха перемен, что вы хотели. Сделали робота, который может заменить низкооплачиваемых копирайтеров. С одной стороны, это уничтожение рабочих мест, причём социально значимых, так как составлением плохих текстов часто промышляют или пенсионеры, которым сложно работать очно, или жители мест, где с работой совсем плохо — например, наши будущие соотечественники в Северном Причерноморье.

С другой стороны, работа копирайтера, пишущего тексты по 50 рублей за 1000 знаков, настолько уныла и безблагодатна, что плакать по ней мало кто будет. Аналогичным образом мы не тоскуем по исчезновению трубочистов, ибо чистка труб от сажи — крайне вредное для здоровья занятие.

Нейронка, о которой я пишу, называется Gerwin. Спасибо за наводку автору подробного обзора на VC, который заинтересовал меня достаточно, чтобы я заплатил 300 рублей за минимальный пакет и опробовал нейросеть в деле. Я выбрал «сгенерировать несколько абзацев для статьи» и ввёл в качестве задания два слова — «Россия гибнет». Вот что я получил:

Россия — страна, находящаяся в упадке. Ее население сокращается, экономика слаба, а политическая система коррумпирована. Но, несмотря на все это, Россия остается могущественной страной. У нее большой ядерный арсенал, сильные вооруженные силы и право вето в Совете безопасности ООН. Так в чем же причина упадка России?

Существует множество факторов, способствующих упадку России. Один из них — низкий уровень рождаемости. В 1990 году в России родилось 12 миллионов детей. В 2016 году родилось всего 6 миллионов. Это означает, что население России сокращается. Уровень смертности также высок из-за плохого медицинского обслуживания и нездорового образа жизни.

Экономика — еще один фактор, способствующий упадку России. Страна в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа, но цены на них в последние годы падают. Санкции также наносят ущерб экономике. В результате уровень жизни снизился, а бедность возросла.

Наконец, политическая система в России коррумпирована и недемократична. Президент Владимир Путин находится у власти уже более 17 лет и не подает признаков ухода. Оппозиция слаба и разобщена, в России не проводятся свободные и честные выборы.

Несмотря на все эти проблемы, Россия остается могущественной страной. У нее большой ядерный арсенал, сильные вооруженные силы и право вето в Совете безопасности ООН. Что же потребуется России для того, чтобы изменить ситуацию? Только время покажет.

Как видите, почти готовый пост — слегка подредактировать в нужную сторону, и можно публиковать. А вот что нейросеть выдала по заданию «Россия обречена на поражение, так как она экономический карлик, а её армия беспомощна»:

Россия обречена на поражение, потому что она является экономическим карликом, а ее армия беспомощна. Это не только мое мнение, но и мнение многих экспертов. Экономика России просто слишком мала, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, ее армия не сравнится с технологически превосходящими армиями Запада.

Кто-то может возразить, что в прошлом Россия побеждала более крупных и сильных противников, но это были другие времена. Сегодня Россия противостоит врагу, которого она не может надеяться победить. Я убежден, что дни России сочтены, и скоро она будет отправлена на свалку истории.

Теперь попробуем выдать задание в виде развёрнутого плана. Скормим нейросети такие тезисы:

1. Народ, просыпайся, капиталисты грабят тебя.

2. В СССР раздавали бесплатные квартиры, а в капиталистической России раздают только бесплатные тумаки.

3. Советский рабочий был уверен в завтрашнем дне

4. Капиталист Путин уничтожил 10 тысяч предприятий

5. ЕГЭ делает из школьников дебилов

6. При Сталине коррупции не было, сейчас коррупция повсеместна

7. Если мы не скинем преступную власть, мы обречены на гибель

Вот результат (я ничего не редактировал, это вот прямо сырой текст робота):

Почему российские миллиардеры становятся все богаче, в то время как экономика страны страдает

Бывает ли у вас ощущение, что вас обманывают? Как будто система настроена против вас? Так оно и есть. Капиталисты грабят вас. Они эксплуатируют ваш труд, чтобы сделать себя богатыми.

Пришло время проснуться и дать отпор. Мы не можем позволить им и дальше использовать нас в своих интересах. Мы должны отстаивать свои права и требовать лучших условий.

Вы со мной? Тогда давайте поднимем наши голоса и будем бороться за лучший мир.

В СССР всем раздавали бесплатные квартиры. А в капиталистической России бесплатно раздают только пинки. Я убежден, что это происходит потому, что правительство пытается удержать нас на дне. Они не хотят, чтобы у нас были хорошие вещи, потому что тогда мы можем начать сомневаться в их власти.

Советские рабочие были уверены в будущем. Они видели, каких огромных успехов добилась их страна всего за несколько лет, и были убеждены, что будущее принесет только больший прогресс. Они гордились тем, что являются частью страны, которая лидирует в социально-экономическом развитии, и верили, что Советский Союз однажды станет сверхдержавой.

Ни для кого не секрет, что Владимир Путин — капиталист. Он находится у власти уже более 20 лет, и за это время он уничтожил более 10 000 предприятий. Это очень много предприятий!

Но что это значит для российского народа? Ну, это значит, что они постоянно живут в страхе, что их предприятия будут уничтожены. Это также означает, что им приходится работать больше и дольше, чтобы удержать свой бизнес на плаву.

И все это потому, что Путин — капиталист. Ему наплевать на российский народ и его бизнес. Все, о чем он заботится — это делать деньги.

Единый государственный экзамен — это фарс. Он делает из школьников идиотов. Этот тест — не более чем способ заработать деньги для тех, кто его создает. Вопросы часто двусмысленны, а ответы часто неверны. Тест не является точной мерой интеллекта или знаний.

При Сталине не было коррупции, сейчас коррупция повсеместна. Это печальный, но правдивый факт о современной России. При Сталине не было места для коррупции. Все должны были подчиняться и следовать правилам. Но теперь, похоже, каждый сам за себя.

Правительство коррумпировано, бизнес коррумпирован, и даже обычные люди коррумпированы. Трудно найти человека, который бы не пытался нажиться на мошенничестве или воровстве. Это печальное положение дел, но такова реальность сегодняшней жизни в России.

В эти мрачные времена легко почувствовать, что хочется сдаться. Кажется, что преступное правительство держит все под контролем, и кажется, что его никогда не свергнут. Но мы не можем сдаться, мы не можем позволить им победить. Если мы не свергнем преступное правительство, мы обречены на гибель.

Но надежда еще есть. Мы должны помнить, что мы — большинство, а они — меньшинство. Мы превосходим их числом, и у нас есть сила, чтобы вернуть нашу страну. Нам просто нужно быть достаточно смелыми, чтобы встать и бороться за то, что правильно. Так давайте же не сдаваться, давайте бороться за наше будущее и нашу свободу.

И, наконец, попробуем создать сео-пустышку для поисковика по горячей теме. Вбиваем задачу: «установка пластиковых окон челябинск». Получаем результат:

Если вы ищете способ повысить энергоэффективность вашего дома, то установка пластиковых окон может стать хорошим вариантом. Пластиковые окна — это отличный способ сохранить тепло зимой и прохладный воздух летом, что поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

Если вы живете в Челябинске, то вам повезло, потому что здесь есть много компаний, которые предлагают услуги по установке пластиковых окон. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших вариантов установки пластиковых окон в Челябинске.

Компания 1: abc windows

Abc windows — это местная компания, которая предоставляет услуги по установке окон уже более 10 лет. Они предлагают широкий спектр вариантов окон, включая как пластиковые, так и металлические окна. Они также предлагают множество различных методов установки в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Компания 2: xyz windows

Xyz windows — еще один отличный вариант для установки окон в Челябинске. Они предлагают как стандартные, так и индивидуальные оконные решения, поэтому вы сможете найти идеальный вариант для своего дома. У них также есть команда опытных монтажников, которые позаботятся о том, чтобы ваши новые окна были установлены правильно.

Собственно, всё. Приплыли. Берём хваткого скриптера, и даём ему несколько перечней тезисов типа вот этих, шуточных, про СССР (ссылка). Скриптер настраивает интеграцию с нейросетью и полуавтоматический постинг. Потом нанимаем двух редакторов, чтобы те чистили за роботом совсем уж явную ересь, и всё, наша сеточка готова. По моим прикидкам, команда из трёх человек сможет вести около сотни полноценных блогов, в каждом из которых будет выходить по одной вдохновенной статье в день. В комментариях к блогам тоже будут резвиться роботы — но уже сами. За роботами-комментаторами чистить глупости никто не будет, так как и реальные люди часто пишут разную чушь, и на их фоне ошибки роботов будут незаметны.

Второй сценарий. Берём ту же команду из скриптера и двух редакторов, но поручаем им не политику, а популярные поисковые запросы. Чтобы пользователь вбил в поиск, например, «батарея у айфона вздулась», и попал не на реальные советы по ремонту, а на одну из десятков тысяч пустышек, созданных нейросетью.

Вот тут наступает момент истины для соцсетей и для поисковиков. Уже и сейчас они страшно замусорены ботами — к примеру, если вбить точную строчку из какого-нибудь моего старого поста в поисковик, в половине случаев поисковик найдёт перепосты и цитаты, но не оригинальный пост. Если же вбивать не точную строчку, а примерную, поисковый двигатель просто поднимает лапки вверх. Тем самым поисковики поощряют копипастеров и пессимизируют создателей оригинального контента.

С соцсетями тоже всё плохо. От прямого спама, — «переведите деньги на карточку», — их ещё более-менее чистят. От политических ботов — уже нет (как вы и сами можете видеть в комментариях).

До последнего времени ботоводов немного сдерживал финансовый вопрос — даже 50 рублей за 1000 знаков являются существенным ограничением, когда счёт символам идёт на миллиарды. Теперь же появились вполне рабочие нейросети, и это значит, что скоро уже можно будет скачать их себе, установить на собственный сервер и заставить работать почти бесплатно — по 1 рублю за 1000 знаков, может быть, или даже ещё дешевле. За вполне приемлемую сумму получится загадить весь интернет.

Аналогичный переход был в конце 1990-х — тогда старые поисковики типа Altavista перестали справляться с работой, задохнувшись под мусорными кучами примитивного веб-спама. Тогда на сцену вышли Яндекс и Гугл, которые начали ранжировать сайты, чтобы по популярным запросам на первые места выдачи не попадал хотя бы самый откровенный шлак. Теперь, кажется, с работой перестают справляться и эти два гиганта. Уже сейчас в ответ на запрос по настройке виндоуз, например, поисковики выдают «советы» от спамеров, сравнимые по своей бесполезности со встроенной справкой Микрософт. Когда же интернет начнёт насыщаться обильным лепетом роботов, старые поисковики и соцсети окончательно встанут в ступоре.