Скандалы: Немецкие экономисты описали сценарий захвата Штатами газового рынка Европы

Документ был подготовлен за две недели до подрыва «Северных потоков» и в нём наглядно отражены причины, по которым эти трубопроводы были невыгодны американцам

Немецкие экономисты определили, как именно к 2030 году Европа попадёт под американский газовый контроль. Эксперты надеются, что оптовые цены на природный газ в Евросоюзе вернутся к докризисным отметкам в пределах 300 долларов за тысячу кубометров, а импорт голубого топлива из Соединённых Штатов в европейские страны вырастет в два – шесть раз, сделав США крупнейшим газовым поставщиком Старого Света. Об этом «Октагон» узнал, ознакомившись с исследованием Института экономики энергетики при Кёльнском университете.

Документ был подготовлен за две недели до подрыва «Северных потоков» и в нём наглядно отражены причины, по которым эти трубопроводы были невыгодны американцам.

В изученном изданием отчёте , озаглавленном «Развитие мировых газовых рынков до 2030 года – анализ сценариев ограниченной торговли с Россией», учёные Института экономики энергетики при Кёльнском университете пишут, что для снижения цен на газ в ЕС необходимо уменьшить спрос на него. Согласно их выводам, снижение рыночных цен до уровня 2018 года (около 300 долларов за 1 тыс. кубометров) может произойти уже в 2026 году при условии, что на европейском рынке будет продаваться российский газ.

Учёные просчитали жизнь без России

Аналитическая часть исследования включает шесть сценариев, сочетающих различные варианты спроса и предложения, а также разную доступность российского газа для потребителей – ЕС и других европейских, североамериканских и азиатских стран. В математические модели подставлялись следующие варианты торговли газом этой группы потребителей с Россией: она либо полностью прекращена, либо частично ограничена (максимум 20 процентов от общего объёма импорта из РФ), либо не ограничена. В качестве ориентиров исследователи из Кёльна, как обычно поступают и другие экономисты, используют цены в голландском хабе Title Transfer Facility (TTF).

Среднегодовые значения за 2022 год ожидаются на уровне 1,6 тыс. долларов за тысячу кубометров. До того рекорд поставил 2021-й: тогда среднегодовая цена ТТF составила 650 долларов за тысячу кубометров, в то время как среднегодовая цена за 2018 год представляет собой самый низкий показатель в TTF за последние 20 лет.

В сценариях без российского газа как при низком, так и при высоком рыночном спросе цены в 2026 году будут значительно выше средних исторических значений, но всё же ниже текущих – 550 и 1 тыс. долларов за тысячу кубометров соответственно.

К 2030 году, прогнозируют в Кёльнском университете, без российского газа цены упадут до 650 долларов при высоком спросе и до 260 долларов при низком спросе. «Низкий спрос» предполагает снижение потребления Европой газа на 20 процентов по сравнению с уровнем 2021 года.

При частичной доступности газа из РФ он будет уже втрое дешевле – 240–340 долларов за тысячу кубометров к 2026 году и 210–310 долларов к 2030 году. При неограниченных продажах российского газа его стоимость будет ещё ниже – может стабилизироваться на уровне 210–250 долларов за тысячу кубометров.

Как полагают экономисты, Европа сможет вернуться к разумным ценам на топливо и без российского газа, но только в результате сокращения потребления на 20 процентов – собственно, эту модель экономии сейчас пытаются внедрить европейские политики. Учёные также указывают на необходимость развития альтернативной энергетики, повышения энергоэффективности и производства биометана в качестве заменителя природного газа.

Интересно, что во всех кёльнских сценариях стоимость газа на европейском и азиатском рынках выше, чем цены в Штатах. В сценариях, не связанных с торговлей газом с Россией, эта разница в цене значительно увеличивается.

При любых раскладах поставки из США вырастут в два – шесть раз

Исследователи отмечают, что газовый рынок ЕС начал движение на Запад, в сторону поставок из США. На представленном ниже графике тоже показаны модели высокого и низкого спроса с поставками российского газа, которые происходят в полном или частичном объёме либо отсутствуют вовсе.

Отправная точка – 2021 год, когда объём потребления газа в Евросоюзе составил 361 млрд кубометров. Из этого количества Россия поставила 147 млрд, а Соединённые Штаты – 22 млрд кубометров. К 2026 и 2030 годам объём поставок американского сжиженного газа в Евросоюзе вырастет как в ситуации низкого, так и в ситуации высокого спроса. При этом импорт из России снизится в два и более раз. А при условии полного отсутствия российских поставок американцы выйдут на первое место с показателями 130–136 млрд кубометров к 2030 году. Спрос на газ в ЕС снизится до 312–287 млрд кубометров. Американский СПГ займёт от 36 до 39 процентов в общем объёме потребления европейского рынка, почти полностью заместив российские поставки.

20-процентное сокращение спроса, которое может стать «панацеей для снижения цен на газ в ЕС до уровня 2018 года», демонстрируется на графике справа. Согласно ему в 2030 году спрос на газ в Европе достигает 287 млрд кубометров, а поставки из России отсутствуют.

Кроме того, в 2030 году при условии прекращения торговли газом между Россией и Евросоюзом в европейские страны может быть импортировано до 136 млрд кубометров американского СПГ (что эквивалентно до 90 процентов импорта газа из РФ в 2021 году) в зависимости от сценария. Вторым по значимости поставщиком сжиженного природного газа в ЕС может стать Катар, отмечается в исследовании.

«Без импорта газа из России на долю СПГ из США может приходиться до 40 процентов от общего объёма импорта ЕС к 2030 году. Центральную роль играют проекты по сжижению в США», – пишет в отчёте доктор Эрен Чам, который проводил исследование вместе с Хендриком Диерсом, Яном Коппом и Майклом Морицем.

Через восемь лет мировые мощности по сжижению могут вырасти по сравнению с сегодняшним днём на две трети и составить более 1 трлн кубометров в год.

Более трети новых мощностей может быть построено в Соединённых Штатах. Реализация проектов по сжижению в США является ключевой предпосылкой для увеличения импорта СПГ из Америки. Однако, поскольку ожидается, что спрос на газ в Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе снизится на фоне усилий по защите климата и целевых показателей выбросов, существует значительная неопределённость в отношении того, будут ли реализованы эти инвестиции. «Строительство мощностей по сжижению является сложным и дорогостоящим. Поэтому инвесторы обычно ждут более долгосрочных обязательств», – отмечает Чам.

Иными словами, американскому газодобывающему бизнесу могут потребоваться гарантии закупки европейцами добытого газа. Как понятно сейчас, наилучшая гарантия – физическое отсутствие российских газопроводов.

Специалисты поддерживают выводы коллег

Экспертное сообщество по-разному оценивает результаты кёльнского исследования, причём российские специалисты настроены более скептично, нежели западные.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что американские поставщики не смогут полностью заменить своим СПГ трубопроводный газ из России. За последние годы в США не было открыто новых «классических» месторождений с большими запасами природного газа. Освоение залежей сланцевого газа затрудняет противодействие населения и экологических объединений, опасающихся вредного воздействия на окружающую среду, а также определённые технические сложности.

– Не стоит сбрасывать со счетов ожидаемый рост спроса на голубое топливо в самих США, а также в Индии и Китае, которые не менее интересны американским газовым компаниям, чем Европа. Так что вопрос о снабжении Европы будет лежать скорее в плоскости цен, нежели статистики об объёмах предложения и спроса на газ, – отметил в беседе с «Октагоном» Леонид Хазанов.

Президент компании Сommodities & Resources Дидье Жюльен полагает, что так много сценариев можно было и не просчитывать.

«Импорт российского газа в Евросоюз прекратился с начала сентября – гораздо раньше, чем взорвались нитки газопроводов “Северный поток”, – и никогда не восстановится. ЕС будет обходиться без него, пока не сменится российское руководство. Существуют и другие источники для получения энергии», — Дидье Жюльен

президент компании Сommodities & Resources

Экономист Андреас Лёшель из Рурского университета в Бохуме смотрит на стабилизацию цен на газ в Евросоюзе с оптимизмом. По его словам, большие объёмы инвестиций гарантируют, что газ не останется дорогим в долгосрочной перспективе.

Исполнительный директор немецкой ассоциации Zukunft Erdgas Тимм Келер тоже ожидает снижения цен.

– Несмотря на то что чрезвычайно высокие цены на газ значительно упадут в течение следующих 18 месяцев, на данный момент они не вернутся к минимумам прошлых лет. Быстрое расширение терминалов СПГ в Европе устранит дефицит импорта и выровняет цены в Европе и Азии, но при этом цены будут оставаться выше, чем в США, – утверждает Келер. По его мнению, хотя в дальнейшем цены будут значительно ниже уровня прошлых недель и месяцев, они, вероятно, всё же превысят показатели 2021 года, то есть уровень до начала военной спецоперации на Украине.

Экспорт российского газа в Евросоюз в 2022 году снизится примерно на 50 млрд кубометров, говорил в середине сентября вице-премьер РФ Александр Новак. По оценке Международного энергетического агентства, в 2021 году ЕС импортировал из России 155 млрд кубометров природного газа (45 процентов от европейского импорта, 40 процентов от его общего объёма потребления).

Эльдар Ахмадиев

Оригинал материала: “Октагон”