 

В Красносельском районе Москвы ликвидировали незаконные пристройки к историческому зданию

05.10.2022, 19:15, Разное
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В Москве активно борются с незаконными постройками, и результаты, как говорится, налицо. Город становится красивее, ведь его больше не портит самострой. Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы проводят информационно-разъяснительную работу. Если появляется незаконная постройка, ее тут же ликвидируют.

Не так давно в Красносельском районе Москвы была пресечена незаконная реконструкция исторического здания. Оно располагается по адресу: Мясницкая улица, 13ст2. Это доходный дом Серафимы Давыдовой. Здание является объектом культурного наследия и охраняется государством.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что одноэтажные капитальные постройки к зданию в историческом центре Москвы возводили без разрешения. В итоге собственник
добровольно прекратил работы и ликвидировал пристройки.

“Земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, разрешение на возведение пристроек не выдавалось. Специалисты не допустили самостроя, оперативно приняли меры и пресекли работы на этапе строительства”. – сообщил он.

Напомним, на внешний вид Москвы оказывает большое влияние запущенная по инициативе мэра столицы Сергея Собянина программа комплексного благоустройства “Мой район”.

В Красносельском, например, по этой программе открыты корпус филиала городской поликлиники № 5, корпус Московского театра
Et cetera, памятник “Стена скорби”, благоустроены скверы в Живаревом переулке и на Каланчевской улице, территории школ и детских садов, свыше 100 дворов, обустроены велодорожки и пешеходные зоны на Стеренском бульваре и Мясницкой улице.

Кроме того, в Красносельском районе Москвы построены и введены в эксплуатацию школа № 1525 и МФЦ “Мои документы”, реконструированы транспортно-пересадочный узел на Каланчевской улице, Русаковская и Краснопрудная улицы, плоскостные парковки у станций метро “Сухаревская”, “Красные ворота”, “Тургеневская” и “Красносельская”. В дальнейшем район будет только развиваться.


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