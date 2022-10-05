Блогеры соцсети ЯRUS посмотрели премьеру фильма про настоящую боевую операцию ЧВК “Вагнера”

Блогеры, первыми посмотревшие фильм в ЯRUS, не жалели восторженных слов. Комментарии сводились к тому, что увиденное превзошло ожидания. Картинка, спецэффекты, экшн – всё на высшем уровне, отмечают зрители.

“Ждал этот фильм больше остальных. Был приятно удивлён. Давно ничего подобного по уровню не видел. Насыщенный, безостановочное действие. Понравилась картинка: яркая, сочная, много разных спецэффектов, которые выглядят просто космически. Нет демонизации противника, я бы сказал, что фильм снят нейтральной стороной, поскольку по разные стороны баррикад люди с одной верой. 2 часа пролетели, как один миг”.

Другие блогеры акцентировали внимание на реалистичности происходящего на экране.

“Работа – супер! Артиллерийские, танковые, человеческие дуэли. Раньше в таком масштабе, детализацией и реалистичностью нигде, никто и никогда не делал. Это вам не Голливуд. Настоящее кино, военная драма, без прикрас и пудры. Враг показан не клоунами, настоящий противник. Тем более приятнее победа над таким. Покойтесь с миром, мужчины!”

Создатели фильма объяснили, почему визуальный ряд картины выглядит настолько реалистичным. В основе сюжета лежит настоящая боевая операция отряда ЧВК “Вагнера”. Для усиления правдоподобности авторы использовали формат псевдодокументального кино. Все действие картины сопровождает тикание часов, которое отсчитывает время с момента начала штурма.

“Лучшие в аду” — зрелищный фильм о тяжелых буднях современной войны, о боевых задачах и взаимодействии различных видов войск в условиях реального сражения. Лента Евгения Пригожина продолжает традицию советского военного кинематографа, который всегда пользовался популярностью у зрителей. Оценить картину “Лучшие в аду” в социальной сети ЯRUS можно до 10 октября.