Мнение: Россия – не место для дискуссий

присоединение с точки зрения права

Катерина и РФ. Чисто поржать

Катерина Шульман полностью в своей стихии, когда комментирует недавнее “присоединение” к РФ “четырех новых областей”. Мне кажется, именно ее комментарий, подчеркнуто нейтральный, на юридическом языке – наиболее адекватен происходящему, лучше всего выявляет весь невероятный абсурд происходящего.

Другое дело, что в России нет и не может быть уважения к праву, поэтому большинство даже не поймет суть претензий. А почему в России нет уважения к праву? Потому что нет суда. Нет суда именно как института, и этим всё определяется. Суд в России – “не место для дискуссий” (как и российская подмена парламента). И идет это еще с российской системы образования – которая тоже, как вы догадываетесь, “не место для дискуссий” (и, понятно, уже поэтому не является и никогда не была “лучшей в мире”).

Российская школа не учит спорить, а заставляет просто учить наизусть и повторять то, что сказали сверху (учебник и учитель). Российский отличник – это начетчик, тот, кто лучше всего вызубрил. А потом не умеющие спорить из школы выходят в “русский мир” – и там тоже споры нигде не поощряются.

Только поэтому становятся возможны настолько бестолковые и тупые выкрутасы, как те, что устроили с этими “присоединениями”. В итоге речь Шульман – это ведь, вообще говоря, в чистом виде стендап, это юмор, с ним можно было бы выступать на сцене, и зал бы покатывался со смеху… Если только не понимать, что всё это взаправду, эта клоунада – всерьез, а не для потехи публики. Более того – под эти все клоунские ужимки наши арлекины собрались атомные бомбы взрывать.

Живем в каком-то театре абсурда. Достал уже это русский, смертельно серьезный постмодернизм.