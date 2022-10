Мнение: О репарациях с России для Украины… Когда и сколько платить?

Вот и прозвучало это сладкое слово, «репарации» – не в украинских блогах и даже не с киевской трибуны, а на более высоком договаривающемся уровне. На таком, где по-настоящему решают. И это уже серьёзно. Прежде чисто українська мрія обретает и международный масштаб, и целиком ему соответствующий размах.

Не меньший, чем шпагат в гопаке.

Но есть нюансы.

Главы МИД Польши и Германии дружно заявили, что военные действия на территории Украины закончатся восстановлением её суверенитета, а #Россия выплатит ей «репарации». Такую позицию озвучил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Интересную «подсветку» этому заявлению придаёт тот исторический факт, что совсем недавно этот же Рау требовал репараций от ФРГ и ровно та же Бербок совсем не по-женски показала ему кукиш с маслом. И повторила этот жест уже в лицо надменному поляку.

Но в одном шерочка с машерочкой сошлись. #Россия должна «платить и каяться», а сверх того все, кого назначат виновными в «преступлениях войны», должны будут понести наказание.

Да, шкуру неубитого медведя делить заранее всегда приятно.

ОК. Но сходу возникает вопрос: сколько?

Да вот так грубо – сколько надо заплатить? Почём нынче идёт #Украина?

Оставляя в стороне зыбкую риторику, что «жизнь бесценна» и «ничто не окупит», ступим на твёрдую почву хладных цифр.

Упс! Они различаются примерно на порядок. От менее сотни миллиардов долларов компенсаций непосредственного ущерба до более триллиона для восстановления по принципу «лучше, чем было». Последняя цифра примерно равна пяти «довоенным» годовым ВВП страны. Более «реалистичная» цифра, которую называет большинство источников, укладывается в диапазон 300-350 млрд долл., и она примерно равна уже замороженным активам РФ. Впрочем, нынешний украинский президент Владимир Зеленский всё равно хочет вдвое больше. Но это, собственно, и понятно: «корни» не обманешь.

Насколько это справедливо? Всё познаётся в сравнении.

А вот, например, восстановление Донбасса, столкнувшегося с восемью годами войны, с тысячами убитых и сотнями разрушенных объектов, ещё не так давно эксперты оценивали всего лишь в 21 млрд долл.

Можно также привести в пример Польшу, которая сейчас требует с Германии всего лишь 1,3 трлн долл. Притом что поляки потеряли 6 млн чел убитыми и умершими (каждый шестой житель страны до начала Второй мировой), из которых до 100 тыс. чел. – жертвы одной лишь «волынской резни», до основания были разрушены около сотни польских городов

В какой-то степени желание взыскать хоть что-то с России понять можно. Правило «разбил/испортил – заплати» существует и считается справедливым даже и на бытовом уровне. Конечно, до тех пор, пока требование компенсаций за испорченную заливом комнату в хрущобе не выливается в стоимость коттеджа на Рублёвке. Тут уже возникают вопросы насчёт неосновательного обогащения. Особенно, если как бы «пострадавшая» сторона глухо отказывается не просто договариваться, а даже говорить.

Ну и last bst not least, как говорят нелюбимые в Кремле англосаксы.

Пристрастие к историческим аналогиям напоминает, что 77 лет назад союзники тоже договаривались о репарациях и судьбах военных преступников. Но произошло это уже в Потсдаме, когда союзные войска стояли в Берлине, останки недавнего «вождя» тихо тлели в яме у бункера, немецкие войска прекратили всё сопротивление и акт о капитуляции был подписан.

Теперь, кажется, все обстоятельства складываются «немножко не так»?

Или поляки – с немцами всё ясно – тоже хотят сыграть в «можем повторить» и встать лагерем у стен Кремля?

