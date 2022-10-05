 

Как украинцы пытаются уехать из России?

05.10.2022, 18:34, Разное
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Репортаж Василия Полонского с западной границы.

Граница между Россией и странами Балтии переполнена украинскими беженцами. Они бегут из Херсона, Мариуполя, Луганска и Донецка. Василий Полонский — о том, почему тысячам украинцев приходится спать на улице и стоять в многокилометровых очередях на погранзаставах из РФ в Европу.

Источник: Новая газета


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