 

48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой

05.10.2022, 18:30, Разное
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48-летняя актриса, известная по главной роли в фильме “Малышка на миллион”, Хилари Суонк впервые станет матерью! Она сообщила эту радостную новость в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Я бы хотела поделиться с вами и со всей страной, и я очень рада рассказать об этом… Это то, чего я так долго ждала, и это мой следующий этап… Я стану мамой!

И не успели ведущие поздравить ее с этим, как Хилари продолжила:

…и мамой не одного, а сразу двоих!

Сразу после эфира Суонк опубликовала в своем блоге видео-бумеранг, на котором она показывает на свой округлившийся живот.

С августа 2018 года обладательница “Оскара” и “Золотого глобуса” замужем за Филипом Шнайдером. Спустя полтора года после знакомства пара обручилась, еще через два – сыграла свадьбу. Тайная церемония прошла в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия. Место было выбрано специально как можно ближе к родному дому Хилари, чтобы ее отец смог провести невесту к алтарю. Все потому, что после операции на легких ему было нельзя летать. На днях исполнился год, как отца актрисы не стало.

Суонк выбрала в качестве свадебного наряда расшитое вручную платье Elie Saab. На его изготовление ушло 150 часов. А свой первый танец молодожены исполнили под песню Моби In My Heart.


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