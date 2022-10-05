 

Дрю Бэрримор показала фотографию, которую использует на сайтах знакомств

05.10.2022, 18:30, Разное
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Накануне 47-летняя кинозвезда в эфире собственного ток-шоу Drew показала снимок, который поставила на аватар профиля в дейтинг-приложении. Также она попросила соведущих оценить, насколько этот кадр хорош. Фотография произвела настоящий фурор — для селфи Дрю позирует в ванной.

Послушайте, я пещерный человек, когда дело доходит до свиданий, я не понимаю современных свиданий и женат миллион лет, – отметил один из соведущих. – Но если бы я увидел эту карточку, то сто процентов “свайпнул бы” вправо. 

Отметим, что сердце Бэрримор свободно уже несколько лет. В 2016 году она завершила бракоразводный процесс с бывшим супругом, арт-консультантом Уиллом Копельманом. Они прожили вместе 5 лет и родили двух дочерей: в 2012 году на свет появилась Олив, а в 2014-м  — Фрэнки.

Последний публичный выход Дрю Бэрримор состоялся неделю назад на вечере Джорджа и Амаль Клуни. Помимо Дрю на мероприятии присутствовали Джулия Робертс, Камила Морроне, Синди Кроуфорд и многие другие селебрити. 

Дрю Бэрримор наиболее известна ролями в фильмах “Ангелы Чарли”, “Инопланетянин”, “50 первых поцелуев”, “Крик” и других. 


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