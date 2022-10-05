 

Мнение: Херсон беспокоил?

05.10.2022, 18:25, Разное
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пишет ,что провел опрос и выяснил, что «…три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью – 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные – 11%» (отсюда).

Несколько нелогично выглядит цифра 83% – количество опрошенных, считающих, что «Россия должна защищать интересы жителей этих территорий». Выходит, что придерживающиеся такого мнения есть и среди тех, кто негативно относится к расширению территории России?

А еще мне интересно, как последние лет 7-8-10 жили 52% опрошенных, которые «…с полной уверенностью» положительно отнеслись к присоединению к России Херсонской и Запорожской областей Украины? Каждое утро просыпались с мыслью, как там Херсон и Запорожье? Ну и днем Херсон с Запорожьем периодически, видимо, беспокоили? Естественно, ночью, скорей всего, не могли уснуть, не подумав про Херсон и Запорожье?

А еще мне интересно, сколько человек из этих 52% найдут на карте Херсон и Запорожье?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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