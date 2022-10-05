Не залезла – Личное мнение

Виктория Боня, которая лезла в гору, так на неё и не залезла. Что случилось? Говорит, помешали силы природы.

«Прости, что так и не получилось сделать тебе такой подарок, но видит Бог, я делала все, что в моих силах. Я знаю, что для тебя счастье в мелочах, но я так мечтала сделать этот большой шаг в своей жизни во имя нашей любви!»



Фото: Соцсети

То есть, мужик отвалил кучу денег на восхождение, а теперь оказалось, что счастье — в мелочах.

Нет, ну конечно, с силами природы не поспоришь. Лезла Боня, лезла, но кругом — лавины. Почти все собрались спускаться, и Кактус-Боня с ними. Теперь хочет вернуться домой.

Спрашивается, а чего вообще лезла? Вечно с Боней так — только порадуешься за неё, как у неё случаются обстоятельства.

Вечно что-то мешает Вике. То природа, то подруга, то замуж не взяли. Вот и теперь — посвятила восхождение своему любимому. Потратила денег, но не залезла на гору, потому что не смогла.

«Я знаю, как ты переживал, не спал, писал везде где можно, чтобы справиться о моем здравии… Теперь я на связи, теперь я на земле, где под ногами мягкая трава и больше не заставлю тебя переживать».

Ну, хорошо, Боня, больше переживать не будем. Всё у тебя вечно так.

А что у вас с достижением целей? Получается или как у Бони?

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