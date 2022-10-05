 

Володин: США будут решать проблемы с госдолгом за счет Европы

05.10.2022, 17:55, Разное
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Заимствования США составляют более 30% всего мирового ВВП. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, Соединенные Штаты будут делать все, чтобы решить проблемы за счет кого-то. В текущей ситуации это Евросоюз, полагает спикер.

“Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран”, – предупредил Володин.

Меньше всех последствия краха ощутят суверенные государства, уверен председатель ГД. Прежде всего речь идет о тех, кто не находится в зависимости от американской валюты, заключил политик.

Ранее Володин назвал причины, почему доллар теряет свои позиции в мире. Валюта США не обеспечена реальными товарами и услугами и используется как инструмент политической борьбы, перечислил спикер.

Володин считает, что ослаблению доллара также поспособствует нежелание США признавать свои ошибки и цикличность истории. “Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет”, – заявил он.


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