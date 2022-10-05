NASA: астероид, который должен был упасть на Землю в 2028 году, уничтожен неизвестным оружием

Национальное космическое агентство США (NASA) сообщило об уничтожении астероида «Апофиз», который должен был столкнуться с Землёй в ноябре 2028 года.

Космическое тело было поражено лазерными лучами неизвестного происхождения.

Информация о разрушении астероида появилась после расшифровки данных с телескопа «Хаббл», пояснили в NASA. На съёмке в инфракрасном диапазоне видно, что одновременно несколько лазерных лучей устремились на «Апофиз» и в течение нескольких секунд разделили его на 36 небольших обломков, которые изменили траекторию и не представляют более опасности для нашей планеты.

Информацию косвенно подтвердил Илон Маск, который написал в Twitter: «Я очень благодарен своему другу Дмитрию Рогозину за то, что он снова спас человечество». От комментариев по этому поводу миллиардер отказался, заявив, что его подписчики «и так скоро всё узнают из анонсов Роскосмоса».

– Мы не знаем, кто мог атаковать «Апофиз» лазерами, но спасибо ему большое за это. По нашим расчётам, посте столкновения его с поверхностью нашей планеты были бы разрушены полностью такие города, как Белгород, Мурманск, Сан-Диего и Чикаго. Человек, который сделал это, по-настоящему спас миллионы жизней. В настоящее время никто пока не взял на себя ответственность за случившееся, но стран, которые могут располагать лазерным оружием такой мощи, на нашей планете всего несколько. Скоро мы всё узнаем, – рассказал замглавы NASA Дейтон Риверсайд.

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