 

Актеры со всего СССР, стулья из ОАЭ и Остап Бендер из Грузии: Как снимали 12 стульев

05.10.2022, 17:31, Разное
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В Сети рассказали малоизвестные факты о фильме Леонида Гайдая «12 стульев», актера для главной роли в котором искали по всему СССР. Как оказалось, стулья для картины доставляли из ОАЭ, а Остапа Бендера в итоге исполнил артист из Грузии, малоизвестный на тот момент Арчил Гомиашвили.
Фильм по книге писателей-сатириков Евгения Петрова и Ильи Ильфа «12 стульев» был снят Леонидом Гайдаем в 1971 голу. Картина сразу же стала хитом проката в СССР, собрав в прокате более 39 миллионов зрителей. Однако, как оказалось, у режиссера во время съемок возникло много проблем, в том числе, и с подбором артистов. Главные роли Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера исполнили Сергей Филиппов и Арчил Гомиашвили, на тот момент малоизвестный актер из Грузии. Именно персонаж легендарного авантюриста был самым сложным для Леонида Иовича, и, перебрав множество кандидатур, он остановил выбор на нем, при этом не доверив ему озвучивать картину. Такое решение привело к ссоре артиста и режиссера, однако у Гомиашвили никак е получалось избавиться от кавказского акцента и после премьеры ленты ему пришлось смириться с этим.

Еще одной проблемой стали сами стулья, так как найти комплект, каким себе представлял заветные предметы мебели Леонид Гайдай. Режиссеру не помогло даже обращение к средствам массовой информации. Похожий набор стульев был обнаружен у одной из столичных пенсионерок, однако та не согласилась продать их ни за какие деньги. Поэтому стулья пришлось делать на заказ, причем даже не в Советском Союзе, а за границей, в ОАЭ. После завершения съемок все они остались в доме у Гайдая.

На роль мадам Грицацуевой Наталью Крачковскую режиссер выбрал тоже сам после первых же проб. Согласно оригинальному творению Ильфа и Петрова, это должна быть жительница «необъятных размеров». Именно это и помогло начинающей актрисе, которая обладала нестандартной для актрисы внешностью. Причем сама она поначалу была возмущена тем, что главным критерием стала именно ее полнота, однако режиссер посоветовал ей посмотреть на себя в зеркало, что успокоило Крачковскую. Как показало время, она стала одной из самых узнаваемых и любимых советским зрителем актрис.


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