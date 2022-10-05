 

Мнение: О мобилизации по-московски… И «военной тайне» заодно

05.10.2022, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что ж, российская #столица наравне с регионами тоже попала под каток частичной мобилизации. Почти наравне: ходят упорные слухи, что мобилизационный план на Первопрестольную – 15 или 16 тысяч человек. Это примерно 0,1% от всего населения города. Вдвое меньше, чем в среднем по России. Впрочем, в Москве много пенсионеров, бюджетников, студентов и аспирантов, а также прочих «отсрочников», например, из почтовых ящиков.

Но как именно «гребут» в столице? Появилась информация из первых уст.

Издание «Осторожно Media» небезызвестной Ксюши Собчак поговорило с одним из тех, кто входит в «летучие отряды» по доставке повесток потенциальным мобилизованным. Как и следовало ожидать, это молодой человек из ГБУ «Жилищник» – учреждения, объединившего прежние ЖЭКи и ДЕЗы. После работы он разносит «письма счастья» от военкома по адресам.

Если вкратце, то:
1. Такая работа оплачивается отдельно и сдельно: по 3 тыс. руб. за вручённую повестку.
2. По домам и квартирам доставщики ходят вместе с участковым, что также ожидаемо: власти по любому поводу и без любят «напрягать» полицию.
3. Адреса сплошь и рядом отстали от жизни, ибо в военкоматах сверка учётных данных не проводилась по 10 лет и более.
4. Москвичи «мобилизационного» возраста активно прячутся всеми доступными способами, в первую очередь молодёжь, и пока вручается в лучшем случае одна повестка из 5-10, тем более, что и сами «жилищники» работают без огонька; впрочем, всё зависит от конкретных людей.
5. В основном мобилизованных «достают» через отделы кадров на работе.

То есть, привычный всем «полураспад» охватил действительно всё. И даже 300 тыс. мужчин мобилизовать для 145-миллионной России – уже проблема, требующая полного напряжения сил. Куда уж там поставить под ружьё 3 млн чел., 10-12% от наличного «мобилизационного резерва».

Такая вот «военная тайна». #Россия – беззащитна в случае чего?

Или есть надежда, что хотя бы в РВСН всё не так?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05.22 / Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

01.12.21 / Мнение: Не троньте меня, я – психический!

02.07.21 / Скандалы: «Чтобы эти годы не были для них потерянными»

23.09.21 / В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично подвергать сомнению результаты выборов

25.11.21 / В США провели крупное исследование действующего вещества “Коделака” против SARS-CoV-2

07.01.22 / Собянин рассказал о возвращении в Москву фестиваля “Путешествие в Рождество”

22.03.22 / Мнение: Военный цикл-2. Как мы здесь оказались?!

08.01.22 / Как вернуть коже сияющий вид и сделать ее красивой: рабочие советы от нутрициолога

08.09.21 / Носить шляпу: что делать, чтобы кожа и волосы выглядели на 10 лет моложе

09.03.22 / Мнение: Реклама российских конфет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика