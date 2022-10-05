Мнение: О мобилизации по-московски… И «военной тайне» заодно

Что ж, российская #столица наравне с регионами тоже попала под каток частичной мобилизации. Почти наравне: ходят упорные слухи, что мобилизационный план на Первопрестольную – 15 или 16 тысяч человек. Это примерно 0,1% от всего населения города. Вдвое меньше, чем в среднем по России. Впрочем, в Москве много пенсионеров, бюджетников, студентов и аспирантов, а также прочих «отсрочников», например, из почтовых ящиков.

Но как именно «гребут» в столице? Появилась информация из первых уст.

Издание «Осторожно Media» небезызвестной Ксюши Собчак поговорило с одним из тех, кто входит в «летучие отряды» по доставке повесток потенциальным мобилизованным. Как и следовало ожидать, это молодой человек из ГБУ «Жилищник» – учреждения, объединившего прежние ЖЭКи и ДЕЗы. После работы он разносит «письма счастья» от военкома по адресам.

Если вкратце, то:

1. Такая работа оплачивается отдельно и сдельно: по 3 тыс. руб. за вручённую повестку.

2. По домам и квартирам доставщики ходят вместе с участковым, что также ожидаемо: власти по любому поводу и без любят «напрягать» полицию.

3. Адреса сплошь и рядом отстали от жизни, ибо в военкоматах сверка учётных данных не проводилась по 10 лет и более.

4. Москвичи «мобилизационного» возраста активно прячутся всеми доступными способами, в первую очередь молодёжь, и пока вручается в лучшем случае одна повестка из 5-10, тем более, что и сами «жилищники» работают без огонька; впрочем, всё зависит от конкретных людей.

5. В основном мобилизованных «достают» через отделы кадров на работе.

То есть, привычный всем «полураспад» охватил действительно всё. И даже 300 тыс. мужчин мобилизовать для 145-миллионной России – уже проблема, требующая полного напряжения сил. Куда уж там поставить под ружьё 3 млн чел., 10-12% от наличного «мобилизационного резерва».

Такая вот «военная тайна». #Россия – беззащитна в случае чего?

Или есть надежда, что хотя бы в РВСН всё не так?

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