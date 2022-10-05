На краю

Как не допустить превращения спецоперации в планетарную катастрофу.

У масштабных военных действий, в которых отстаиваются жизненно важные интересы конфликтующих сторон и которые ведутся этими сторонами с упорством, есть весьма неприятная и опасная особенность — эскалация во имя достижения победы. Тем более опасная, когда один из непосредственных участников конфликта и/или те, кто поддерживает другого участника, являются ядерными державами. Есть ли реальная опасность перерастания идущих на территории Украины военных действий в ядерный конфликт? Как не допустить сползания мира во всеобщую катастрофу?

Беседуем об этом с ведущим российским специалистом по проблемам безопасности и разоружения академиком РАН Алексеем Арбатовым.

— В российском информационном пространстве циркулируют тревожные слухи, идут нервные обсуждения, слышны высказывания политиков и их пропагандистской подтанцовки (чаще намеками, но иногда и вполне прямые). Тема, до недавнего времени казавшаяся немыслимой и даже безумной — возможность, а может, даже необходимость применения Россией в ходе боевых действий в Украине тактического ядерного заряда. Оговорки (типа, заряд должен быть маломощным, атмосферным) почему-то не успокаивают. Неужели мы докатились до обсуждения такой адской идеи? И докатимся до ее реализации? Разве это не чревато неизбежной эскалацией конфликта вплоть до всемирной катастрофы под названием «гибель земной цивилизации»?

— Для беспокойства, конечно, есть основания. Взбудоражена мировая общественность, политические круги ведущих стран, причем не только США, РФ и Европы, но и Азии. Потому что впервые за последние 70 с лишним лет после окончания Второй мировой войны имеет место такой острый кризис международно-политического и военно-политического характера между Россией с одной стороны и США и их союзниками — с другой. В Украине идут боевые действия, и пока не видно никакого просвета в плане мирного урегулирования или хотя бы прекращения огня. Это создает предпосылки для эскалации, тем более что в конфликт вовлечены ядерные сверхдержавы — РФ и США, другие западные ядерные державы, ну и НАТО в целом, — ведь это альянс, который опирается в значительной степени на ядерное оружие.

Пока еще, к счастью, противостояние не носит характер прямого вооруженного столкновения между Россией и НАТО, но и это не исключено. И апелляции к ядерному оружию, возможности его использования и к ответу на такое использование почти каждый день звучат в заявлениях не только со стороны каких-то безответственных, не облеченных реальной властью людей, но и людей, этой властью вполне облеченных. Поэтому вероятность такая, безусловно, существует. Я бы не сказал, что она уже сегодня очень высока, но если экстраполировать на некоторое время вперед и предположить дальнейшую эскалацию этого противостояния, его переход в активную фазу между Россией и НАТО, тогда эскалация станет очень вероятной. Когда я сказал «впервые за последние 70 лет», я должен сделать одно важное исключение — Карибский ракетный кризис, который имел место в октябре 1962 года, ровно 60 лет назад. Тогда удалось войны избежать, хотя стороны стояли на грани ядерной катастрофы. Сейчас мы еще не так близки к этой грани, как тогда, но уже к ней приближаемся.

В случае применения тактического ядерного оружия и вообще какого-либо другого ядерного оружия эскалация практически неизбежна. После августа 1945 года (Хиросима и Нагасаки) это оружие ни разу не применялось.

Его применение сразу изменит весь мир, все представления, которые сложились в международных отношениях и международном праве о войне и мире, и, скорее всего, первое применение ядерного оружия повлечет неуправляемую эскалацию вплоть до глобальной ядерной войны.

Поэтому нужно не «после» прилагать усилия, чтобы остановить уже начавшееся ядерное столкновение, а сделать все возможное, чтобы его не допустить изначально.

— То есть вот эти «смягчающие» оговорки по поводу такого ядерного заряда light, всего лишь тактического, маломощного и вообще мало чем отличающегося от мощного конвенционального оружия, — это все бессмыслица, потому что сам факт применения ядерного оружия, пусть и разового, — это верный путь к ядерной эскалации. Я правильно понимаю?

— Абсолютно правильно. Что значит — маломощный ядерный боеприпас? Бомбы Хиросимы и Нагасаки по современным стандартам имели тактический класс. Самый маломощный ядерный боеприпас в сотни раз мощнее, чем самый мощный неядерный боеприпас, и у него еще, кроме ударной волны, есть ослепляющее световое, обжигающее тепловое и радиоактивное излучение, остаточная радиация, электромагнитный импульс. В Хиросиме на каменном парапете моста осталась лишь тень от человека, попавшего в зону поражения, — и это страшный памятник и символ ядерной войны. В ответ на маломощный ядерный удар другая сторона тоже ведь предпримет действия. Может быть, применит массированное неядерное высокоточное оружие, что вынудит первую сторону еще больше поднять ставки и применить более мощный ядерный боеприпас или несколько таковых. И тогда в ответ на это вторая сторона применит уже ядерное оружие. Так эскалация выйдет из-под контроля.

— Но у Украины ведь нет ядерного оружия. То есть применение, не дай бог, российской стороной, пусть маломощного, ядерного заряда приведет к прямому вмешательству в военный конфликт Запада и НАТО? Сейчас ведь западные союзники Украины избегают этого. Не спешат принимать Украину в НАТО, поставляют оружие, все более тяжелое и дальнобойное, но с ограничениями дальности и оговорками о ненанесении ударов по территории РФ. А тут нарисована перспектива непосредственного военного конфликта между Россией и НАТО?

— Да, если гипотетически предположить, что РФ все-таки пойдет на такой шаг. Но пока официально это отрицается. Это всякие паркетные храбрецы бесшабашно призывают нанести ядерный удар, но на официальном уровне прямой угрозы применения ядерного оружия не было. Каждый раз об этом говорится намеками, косвенным путем и оговаривается рядом условий, которые могут вынудить Россию сделать такой шаг. Даже термин «ядерное оружие» пока не использовался. Говорилось о «всех доступных средствах», об «ужасных последствиях» для агрессора, о ядерном прецеденте, созданном США в Хиросиме, о том, что РФ — самая мощная и современная ядерная держава.

По сложившемуся мнению в экспертных кругах Запада, ответ НАТО на гипотетическое применение ядерного оружия будет зависеть от того, против какой цели оно было бы использовано. Если по крупному городу, тогда Запад вступит в военные действия сразу, тоже используя «все доступные средства». Если не по городу, а по отдельному военному объекту, тогда Запад пойдет на прямое вмешательство в конфликт, но с помощью обычного оружия и по этому поводу там достигнут консенсус. Однако

применение даже неядерного оружия вынудит Россию идти дальше. РФ же не остановится и не скажет: «Ладно, давайте теперь начнем переговоры», если будет нанесен массированный удар высокоточным оружием по всем ее военным объектам на новой и старой территории. В этом и есть механизм эскалации.

— Вообще-то в военной доктрине РФ прописано, когда РФ может применить ядерное оружие. Хотя значение доктрин, деклараций и заявлений, увы, не абсолютно, но все же: что является поводом к применению ядерного оружия, а следовательно, к ядерной эскалации?

— То, что прописано в нашей доктрине, на Западе ни у кого не вызывает особых возражений, потому что там написано примерно то же, что, скажем, в доктрине США. Они реально очень похожи. По поводу первого, а не ответного, применения ядерного оружия в нашей доктрине сказано только одно — это может произойти в случае агрессии против РФ «с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». То есть по идее имеется в виду большая агрессия, видимо, сопоставимая с германским нападением 22 июня 1941 года.

Другой вопрос, что люди, которые наверху принимают решения, вряд ли будут читать текст военной доктрины перед принятием столь судьбоносного шага. Эта доктрина пишется в мирное время военными специалистами, это пространный и весьма специфический материал, в него вкраплены некоторые принципиальные положения, но я не уверен, что даже наши руководящие деятели хорошо помнят, что там написано. Например, министр обороны Сергей Шойгу не так давно сослался на доктрину и сказал, что наше ядерное оружие служит только для сдерживания ядерного нападения. Однако там сказано не только это, там написано и о ядерном ответе на агрессию с применением обычного оружия, а дополнительные документы руководящего характера детализируют дополнительные сценарии такого применения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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