 

Историки заметили сходство Меган Маркл и жены Эдуарда VIII Уоллис Симпсон – что их объединяет

05.10.2022, 17:10, Разное
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На днях герцог и герцогиня Сассекские представили свой новый официальный портрет, и наблюдательные историки заметили поразительное сходство образа Меган с нарядом другой герцогини — американки Уоллис Симпсон. Именно ради этой женщины в 1936 году двоюродный дедушка короля Карла III, дядя королевы Елизаветы II и родной брат ее отца Георга VI, отрекся от престола. 

Конечно, это не первое сравнение Маркл и Симпсон. Они обе были в разводе и достигли возраста 34-х лет, когда познакомились с британскими монархами. Обе уделяли особое внимание нарядам, зачастую вкладывая в них скрытый смысл. Обе вызывали живой интерес публики и жаркую полемику в Букингемском дворце. 

Уоллис Симпсон – 1971 год

Не обошлось без параллелей между Гарри и Эдуардом. И хотя герцог не разделяет любви своего предка к дорогим нарядам, он так же предан Меган, как и Эдуард в свое время — Уоллис. Кроме того, многие отмечают, что с годами Гарри приобрел точно такой же печальный взгляд, как у Эдуарда. 

Впрочем, в чем-то Меган Маркл и Уоллис Симпсон сильно отличаются. Симпсон вместе с Эдуардом были изгнаны из дворца и лишены титулов, однако несмотря на все, хранили молчание.  

Отметим, что отношения Сассекских с королевской семьей остаются напряженными, несмотря на мнимое воссоединение на фоне утраты Елизаветы. Впрочем, пока новопровозглашенный король Карл III держит младшего сына в стороне — он освободил его от обязанностей советника, лишил детей Сассекских — Арчи и Лилибет — титулов Их Королевских Высочеств, а также отказался встречаться с Меган, которая, по слухам, намеревалась поговорить с ним лично и окончательно прояснить ситуацию с “мегзитом”.   

Накануне в прессе появилась информация о том, что после смерти королевы герцог и герцогиня запаниковали и поставили на “стоп” производство реалити-шоу о самих себе. Сейчас Сассекские намерены вырезать из уже готового монтажа спорные фрагменты. 


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