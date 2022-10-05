Кейт Миддлтон посетила родильное отделение Королевской больницы в Гилфорде

Сегодня днем принцесса Уэльская Кэтрин прибыла с визитом в Гилфорд, графство Суррей, где посетила родильное отделение Королевской больницы. Кейт встретилась и пообщалась с сотрудниками госпиталя и матерями. Отметим, что в своей работе принцесса уделяет особое внимание благополучию самых маленьких граждан Великобритании и поддержке малоимущих семей.

Несмотря на то, что на дворе осень, Кейт решила зарядить присутствующих летним настроением. Для выхода она выбрала ярко-желтое платье с поясом Karen Millen, а завершила образ темно-синими лодочками на высоком каблуке Rupert Sanderson и минималистичным клатчем в тон от Emmy London. Отдельным акцентом стали золотые серьги с бриллиантами от ювелирного дизайнера Emily Mortimer.

Отметим, что желтый – один из любимых оттенков королевских особ, и не только британских. Одна только Кейт выходила в платьях цвета солнца не менее шести раз, хотя обычно предпочитает одежду других тонов. Например, во время мартовского королевского тура по по странам Карибского бассейна с принцем Уильямом Кейт появлялась на публике в ярко-желтом платье британской марки Roksanda.

Кейт Миддлтон в принципе любит яркие оттенки. В начале месяца они с Уильямом впервые посетили в новом статусе Уэльских одноименное графство, и Кейт по особому случаю надела красное пальто.