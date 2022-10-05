 

Мнение: Сколько на Украине нацистов?

05.10.2022, 17:05, Разное
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Крыму совещание по безопасности. И заявил, что США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной.

Дословно: «В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре» – заявил Патрушев.

В отличие от США, по мнению Патрушева, Россия «…заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте».

То есть, пока на Украине есть неонацисты,  никакой жизни в «условия мира и комфорта» там не будет? Я правильно понял Патрушева?

Но судя по заявлению Патрушева, США против того, что бы население Украины «жило бы в условиях мира и комфорте»? И именно поэтому срывают российско-украинским переговоры?  Это имел в виду Патрушев, когда  сказал: «Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима»?

Это что же получается? В феврале заявлялась цель  спецоперации – освобождение Украины от неонацизма. Не в  отдельных областях, а на территории всей Украины. То есть до ликвидации в соседней стране последнего нациста? Без ликвидации последнего нациста о переговорах вроде бы не могло быть и речи. Но раз сейчас Россия готова к переговорам, выходит, что задачи спецоперации выполнены? Нацизм на Украине ликвидирован? Но США, якобы, «намерены воевать до последнего украинца»? Потому что в США, видимо, считают, что на Украине – все неонацисты, не неонацистов в стране нет?

В общем, совсем меня запутал Николай Патрушев. Потому что и сам запутался в украинских неонацистах?

На снимке: Николай Патрушев (в центре) не в Крыму, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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