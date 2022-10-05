Ну и кому ты делаешь плохо, Анджелина? – Личное мнение

Очень легко быть предсказательницей, когда дело касается Анджелины Джоли.

Буквально на днях стало известно, что Бред Питт подбивает клинья к красивой Эмили Ратаковски, как Джоли снова подала на бывшего мужа в суд.



Фото: Соцсети

Причина? Она не нова: якобы, Питт проявил агрессию. Схватил жену — ну все знают эту историю. Произошла она в 2016 году. После неё и произошёл развод.

И странное совпадение, не находите? Проблема была шесть лет назад, но Джоли снова о ней вспомнила. И это с учётом того, что тогда даже было расследование.

«История продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными утверждениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности», — прокомментировал иск Джоли представитель Питта.

Что происходит с Джоли? Почему её не отпускает развод? Чтобы жить спокойно, бывший муж должен ни с кем больше не встречаться? Стоять под окном и плакать? Клясть себя, что потерял самую лучшую жену в мире?

Только в этом случае Джоли перестанет судиться? Или если Питт отойдёт на минутку, то бывшая жена снова на него наедет?

Это опять тот же самый случай, когда люди не умеют ставить точку. Ставить, чтобы дальше жить своей жизнью, а не следить за тем, чем там занят бывший.

Анджелина всё ещё молода и даже красива. Богата, популярна, она — мировая звезда.

И вместо того, чтобы наслаждаться тем, что она имеет, Джоли тратит годы вот на такое.

Кому она делает хуже, ответьте? От такой глупости просто глаза лезут на лоб!

А как бы вы жили на месте Джоли? Чем бы занялись, будь вы — она?

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