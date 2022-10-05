Independent – Илон Маск снова решил купить Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен завершить сделку по приобретению Twitter, и предложил компании $54,20 за акцию, передаёт The Independent. Маск отметил, что с помощью этой покупки можно создать «приложение для всего», аналогичное китайскому WeChat.



АР

Американский предприниматель Илон Маск прервал молчание относительно возможности покупки Twitter за $44 миллиардов и предложил своё видение будущего социальной платформы под его руководством, сообщает The Independent.

Во вторник генеральный директор Tesla и SpaceX написал на своей страничке в Twitter, что приобретение этой сети станет первым шагом к созданию нового приложения — X, — аналогичного китайскому WeChat. Это приложение ежемесячно используют более миллиарда пользователей, и оно объединяет в себе социальные сети, обмен мгновенными сообщениями и мобильные платежи.

«Покупка Twitter — это ускорение для создания X, приложения для всего», — заявил Маск спустя несколько часов после того, как стало известно, что он направил письмо в совет директоров Twitter, указав на желание завершить сделку по приобретению компании, а не бороться в суде в конце октября.

Как напоминает издание, последние несколько месяцев Маск пытался отказаться от сделки с Twitter, утверждая, что руководители платформы не были честны с ним относительно количества ботов и спама. В ответ компания подала на него в суд, и ему предстояло пройти допрос перед судьёй в штате Делавэр, который состоится через несколько недель. По прогнозам экспертов, самому богатому человеку в мире будет трудно выиграть это дело.

Маск предложил $54,20 за акцию в письме к Twitter, которое было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, осуществляющую надзор за фондовыми биржами и торговлей ценными бумагами в Соединённых Штатах.

«Мы получили письмо от стороны Маска, которое она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания намерена закрыть сделку по цене 54,20 доллара за акцию», — подтвердил представитель Twitter.

На фоне этих новостей во вторник к концу торгов в США акции Twitter подскочили на 22%.

The Independent отмечает, что в июне в ходе встречи с сотрудниками Twitter Маск уже хвалил самое популярное приложение в Китае WeChat, когда излагал своё видение будущего соцсети.

«В Китае вы практически живёте на WeChat, потому что он настолько полезен для повседневной жизни. Я думаю, если мы достигнем этого или хотя бы приблизимся к этому с Twitter, это будет успех», — отметил американский миллиардер.