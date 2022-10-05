Мнение: Илон Маск за российский Крым, автопилот китайской Теслы и дефицит дизеля в Европе

1. Илон Маск, глава Теслы и потенциальный кандидат в президенты США, признал Крым российским и допустил, что другие бывшие области Украины также могут быть признаны российской территорией (ссылка):



Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Он призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

По мнению Маска, в рамках будущих договоренностей Украина должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус, а сам Крым должен окончательно войти в состав России, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», который передал Крым в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году.

Для украинских властей и нашей прозападной публики подобное выступление господина Маска стало шоком. Однако с точки зрения личных интересов господина Маска оно весьма полезно, так как позволяет лишний раз попиариться и поспекулировать акциями.

Кроме того, на Западе сейчас кризис. Экономика трещит по швам, простые граждане хотят просто нормально пожить, а на Украину им уже наплевать, так как пена ярости от фейков про зверства русских давно схлынула. Часть американских элит, находящихся сейчас в оппозиции, хочет мира с Россией, и устами Маска озвучивает свои предложения к нам. При этом уже через месяц республиканцы могут победить на выборах и вернуть себе большинство в Конгрессе, это часть их предвыборной риторики.

Для России, впрочем, идеи господина Маска интересны не более, чем свежие фото филейной части Ким Кардашьян. Мнение Илона Маска и мнение всех остальных американцев вместе взятых для нас не имеет значения. У американцев есть свой континент — вот пусть на нём и сидят, а мы тут разберёмся с границами сами, без натовских В&У.

2. Китайские конкуренты продолжают наступать на пятки Илону Маску (ссылка):



Корпорация XPeng Motors первой в Китае выпустила систему автопилота для своих автомобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

Компания, которую часто называют «китайской Tesla», заявила о запуске пилотной программы City Navigation Pilot (NGP) и объявила о начале тестирования системы на городских улицах. Фирменный автопилот полагается на датчики XPeng, обеспечивающие 360-градусную обзорность, радары миллиметрового диапазона и высокоточные устройства позиционирования. Собранная датчиками информация будет выводиться на мультимедийную панель автомобиля.

По словам представителей компании, NGP имеет продвинутую функцию круиз-контроля, умеет менять полосу в зависимости от дорожной обстановки, обгонять неподвижные транспортные средства и объезжать препятствия, автоматически обнаруживать и реагировать на сигналы светофора, перемещаться по всем элементам дороги.

3. В Европе проблемы не только с электричеством, но и с дизельным топливом. Страдают все (ссылка):

Испанская газета El País предсказала Европе дефицит дизеля — сейчас более трети всего импорта этого топлива приходится на Россию, но после введения эмбарго на российские нефтепродукты поставки прекратятся.

Как отмечает издание, в последние годы в регионе закрывались нефтеперерабатывающие заводы из-за постоянного снижения прибыли и перехода европейцев на электромобили, поэтому Европа не может покрыть спрос за счет внутреннего производства. «Из всех российских нефтепродуктов дизель труднее всего заменить», — заявил главный экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Вех. По его словам, сильнее всего пострадают европейские страны Средиземноморья, которые зависят от испанской нефтеперерабатывающей промышленности.

Чтобы заместить российские поставки дизеля, Европе придется снова наращивать собственное производство и увеличивать импорт из Саудовской Аравии, Индии и США по более высоким ценам, считает аналитик компании Kpler Эстебан Морено. Журналисты El País отметили, что ради сохранения запасов газа на зиму в последние месяцы дизель стали широко использовать в качестве его альтернативы на электростанциях, в промышленности и даже в сельском хозяйстве.



Кроме того, в странах Европы дизельные автомобили гораздо популярнее, чем в Америке и Азии, где большинство водителей предпочитает бензин. В Италии дизельные машины составляют 45 процентов от их общего числа, в Великобритании — 40 процентов, а в Испании — 55 процентов.

Фуры, перевозящие коммерческие грузы, тоже чаще всего заправляют именно дефицитным дизелем, что влияет на всю цепочку создания стоимости и усугубляет инфляцию, подчеркнули журналисты. El País сослались на недавний прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому дефицит дизеля не только не будет ликвидирован, но и усугубится в 2023 году.