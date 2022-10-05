Скандалы: «Газпром» начал сдавать позиции сверхбогатой корпорации

Эксперты уверены, что газовый гигант, потеряв европейский сверхприбыльный рынок, не сможет его ничем заменить

ПАО «Газпром» по итогам 9 месяцев 2022 года сократил добычу газа на 17,1% (до 313,3 млрд кубометров). Это наихудший показатель за последние годы. До начала специальной военной операции «Газпром» отчитывался о рекордных объемах добычи. Так, с 1 января по 15 февраля 2022 года добыча газа составила 70,1 млрд куб.м газа. В компании тогда заявили, что это лучший промежуточный показатель за три года. Далее — до конца марта — гигант отчитывался о добыче «на уровне аналогичного периода прошлого года». А вот на спад добыча пошла с апреля.

Сначала «Газпром» добывал на 1,3% меньше, затем на 2,5%. В мае уже на 4,8%. Затем по нарастающей и вот по итогам трех кварталов-2022 снижение добычи составило 17,1%. Это минус 64,8 млрд кубометров газа.

По данным ПАО «Газпром», экспорт газа в страны Евросоюза за девять месяцев текущего года сократился более чем на 40% (это минус 58,9 млрд куб.м газа). Зато на фоне этого корпорация отчитывается о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В 2022 году, судя по планам, по «Силе Сибири» поставки ожидаются на уровне 15 млрд куб.м газа, но данный показатель, вероятнее всего, будет превышен.

Только к 2024 году поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири» должны составить почти 40 млрд кубометров в год.

Российская компания традиционно не раскрывает выручку от продажи газа в КНР, но эксперты не первый год твердят о том, что Китай покупает российский газ по бросовым ценам.

Аналитики «Промсвязьбанка» считают, что «Газпром», развернувшись в сторону Азии, не сможет заместить свои потери в Европе.

«Газпром» раскрыл некоторые оперативные данные за 9 месяцев. Нельзя сказать, что они стали неожиданными: с учетом проблем на “Северном потоке” и постепенного отказа Европы от российского газа сокращение поставок в дальнее зарубежье было неминуемым. В сентябре “Газпром” поставил туда всего 4,7 млрд куб. м, что на 68% ниже г/г и почти на 70% ниже среднемесячного уровня в 2021 года. “Газпром” переориентируется на Азию: поставки по Силе Сибири идут сверх контрактных обязательств, и по итогам этого года могут составить 18-20 млрд куб.м. Тем не менее, полностью заместить выпадающие европейские объемы пока не получается», — оценивают перспективы газового гиганта аналитики.

На фоне таких перспектив вспоминается история многолетней давности, когда соцмедиа «взорвались» из-за украденной у уборщицы Газпрома неприлично дорогой сумочки, которую воры вытащили из роскошного автомобиля пострадавшей. В скором времени подобные истории, видимо, станут архаизмом.

По итогам первого полугодия, когда падение объемов добычи и экспорта газа были не настолько масштабны, ПАО «Газпром» заявил о получении чистой прибыли за шесть месяцев 2022 года: 2,5 трлн рублей.

По итогам 2021 года, напомним, ПАО «Газпром» получил рекордную прибыль в размере 2,1 трлн рублей (по МСФО). Выручка от продаж увеличилась почти на 60% и составила 10,2 трлн рублей. Чистая выручка от продажи газа выросла на 85% до 5,6 трлн рублей. В этом же 2021 году «Газпром» добыл более 514 млрд кубометров газа, что на 62,2 млрд кубов больше, чем в 2020 году.

«За счет высоких цен на газ «Газпром» смог получить рекордные финансовые результаты в первом полугодии. Во втором полугодии результаты также будут неплохими, но слабее (из-за сокращения поставок)», — прогнозируют аналитики «Промсвязьбанка».

Аналитики «Ренессанс Кредит» добавляют: «<…>Неисправность Северных потоков и проблема с их обслуживанием ограничивает поставки газа на европейский рынок, что может стать фактором замедления развития компании в следующем году».

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью «Новым Известиям» отмечал, что у «Газпрома» все равно не все так плохо. И в случае невозможности поставлять газ в Европу, у гиганта остается внутренний рынок. Плюс экспортные возможности — Китай, Турция, страны ЕАЭС, поставки СПГ.

«Они {экспортные возможности} намного менее рентабельны. Те же поставки СПГ пока нам приносят гораздо меньше денег, особенно бюджету. Но всё равно экспорт останется <…>. Другое дело, что «Газпром» прекратит быть той «дойной коровой» , сверхбогатой компанией, к которой мы привыкли. Такой маржи, привычной сверхприбыли не будет. Будет просто такая госкомпания с умеренной прибыльностью. Причем основной источник прибыли будет приходиться на внутренний рынок», — считает Алексей Белогорьев.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”