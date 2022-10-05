Любил только Марину Голуб и до сих пор не женился: что случилось с актером Дмитрием Золотухиным

Дмитрий Золотухин прославился на всю страну, едва появившись на экранах. Роль Петра Первого стала дебютом актера, но именно благодаря ей он полюбился зрителям и получил множество новых приглашений. После такого громкого успеха ни у кого не было сомнений, что Золотухина ждет головокружительная карьера, но вскоре он пропал с экранов. В личной жизни актеру тоже не повезло.

Дмитрий Золотухин появился на свет в 1958 году и вырос в актерской семье. Его отец, Лев Золотухин, был известным артистом, а мать, Виктория Завгородняя, играла в театре. Неудивительно, что и сам Дмитрий решил связать жизнь с творческой профессией. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ и вскоре начал сниматься.

В 1980-м Золотухин дебютировал в кино, сыграв Петра Первого в картинах “Юность Петра” и “В начале славных дел”, а в следующем году исполнил ту же роль в ленте “Россия молодая”. Благодаря первым работам Золотухин не только покорил зрителей, но и получил звание лучшего актера года.

Казалось, звезда еще не раз порадует поклонников яркими работами в кино. Однако судьба распорядилась иначе. Через несколько лет после блестящего дебюта актер перестал сниматься, отучился на режиссера и надолго пропал с экранов. За последние несколько лет Дмитрий снялся в фильмах “Экипаж” и “Несокрушимый”, но эти работы не принесли ему громкого успеха.

Личная жизнь режиссера тоже оказалась не безоблачной. В студенческие годы у Дмитрия Золотухина был красивый роман с Мариной Голуб, который, как все думали, приведет к свадьбе. На третьем курсе возлюбленная даже забеременела от актера, но не решилась рожать. Увы, до брака дело так и не дошло. Влюбленные не смогли сохранить отношения и расстались.

Несмотря на то, что в жизни режиссера были и другие романы, вторую половинку он не встретил. В свои 64 года он до сих пор не женился и не создал семью. Друзья Золотухина говорили, что тот пронес чувства к Голуб сквозь года и любил ее всю жизнь.

С 2018 года актер не появлялся на экранах. Дмитрий признавался, что у него появился интерес к высоким технологиям. Сейчас он посвящает себя работе с интернет-телевидением и продюсированию программ.