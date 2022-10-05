Собянин открыл педиатрический корпус Морозовской больницы после капитального ремонта

2022 год очень значимый для здравоохранения Москвы. Во-первых, в данный момент в столице строится почти полмиллиона квадратных метров новых медицинских объектов. Во-вторых, продолжается капитальный ремонт в уже существующих медучреждениях. Особое внимание город уделяет детским больницам.

Недавно завершился капитальный ремонт педиатрического корпуса № 1 Морозовской детской

городской клинической больницы. На его открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. “Старый — самый большой — корпус больницы полностью реконструирован, оснащен самым современным оборудованием и нисколько не уступает по своим возможностям новым современным клиникам”, – отметил градоначальник.

Здание в семь этажей, в котором располагается педиатрический корпус, было построено в 1971 году. Капитальный ремонт здесь начался в 2021-м. Теперь этот медицинский объект отвечает всем современным требованиям по условиям оказания помощи и комфорту пациентов.

Примечательно, что в одном здании доступны все виды диагностики и терапевтических процедур. То есть у пациентов не будет необходимости посещать другие корпуса больницы. Здесь установили порядка тысячи единиц современного оборудования: например, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат,

четыре аппарата УЗИ, эндоскопическое оборудование. В корпусе 169 педиатрических и 11 реанимационных коек.

“Сосредоточение в одном месте позволит нам выполнять весь лечебно-диагностический процесс в максимально короткие сроки”, – отметил главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Коридоры, игровые комнаты, палаты и холлы корпуса оформлены в сказочном стиле. Например, в холле можно увидеть африканские пейзажи с пальмами и животными, а в кабинете компьютерной томографии – окунуться в атмосферу космических приключений. В рентген-кабинете изображен подводный мир.

В обновленном корпусе начнет работу городской центр детской гастроэнтерологии и центр детской эндокринологии. Также в здании возможно лечение детей, которые получают помощь в отделении трансплантологии костного мозга – единственном в столице.

Кстати, Морозовская детская городская клиническая больница является крупнейшей не только в России, но и во всей Европе.