Мнение: Разрешение уйти

В 2005 году, тоже 5 октября, написал такой пост…

Как хрупки эти скрепы…

Проведем мысленный эксперимент. Допустим, завтра кто-нибудь (пусть даже сам Президент Путин – как Верховный Главнокомандующий) объявит приказ по Вооруженным Силам РФ – что с завтрашнего дня весь солдатский и сержантский состав, ПРИЗВАННЫЙ на воинскую службу, может (если есть такое желание) “уйти на дембель” – то есть вполне официально, не боясь никакого уголовного преследования, покинуть казарму, собрав все свои нехитрые пожитки, и СТАТЬ ГРАЖДАНСКИМ. А армия обязуется каждого, принявшего такое решение, доставить до его призывного пункта – то есть туда, откуда и начался путь на армейскую службу, “дело чести, доблести и геройства”.

Вопрос – сколько же солдат и сержантов последуют приглашению и прервут свою воинскую службу? Кого будет больше в процентном отношении – “духов” (прослуживших менее 0,5 года), “волков” (прослуживших от 0,5 до 1 года), “черпаков” (1-1,5 года) или “дедов” (1.5-2 года)?

Мой ответ – уйдут все. “Все” здесь имеет самый буквальный смысл – то есть 100% ВСЕХ призванных на срочную воинскую службу. Армия вмиг останется вообще без солдат – с одними только офицерами и, может быть, некоторыми контрактниками (многие “контрактники”, уверен, “под шумок” тоже “смажут лыжи”).

И эта ситуация вовсе не является особенностью только нынешней армии РФ. То же самое было бы и в армии Советского Союза.

Откуда я это знаю? Очень просто: подобный “эксперимент” в Советской Армии уже имел место. В 1989 году, когда ВерхСовет СССР принял решение вернуть “студенческие отсрочки” и возвратить в аудитории всех ранее призванных студентов, невзирая на то, сколько им еще оставалось служить.

Я не слышал ни об одном случае, чтобы “забритый” студент отказался покидать родную казарму и потребовал дать ему “дослужить”. О подобных случаях не писала даже “Красная Звезда” – хотя, казалось бы, такие случаи ГлавПУРу надо было бы выдумать – ради “поддержангия престижа армии”.

Но нет – не выдумали, а если и выдумали – то не напечатали. Потому что знали – НИКТО НЕ ПОВЕРИТ. “В тюрьме добровольно не остаются”.

Мне кажется, что сохранение такого положения с “мотивацией служить” – приговор Российской Армии в ее нынешнем виде.

“Старшина построил роту,

Всю гвардейскую пехоту

“Оставайтесь, старички!”

Но никто не оставался,

Дураком не оказался

ДЕМОБИЛИЗА-АЦИЯ!

Подъезжаем мы к Тамбову

И поем четыре слова –

“Вот и дембель наш пришел!”

Раньше ждали мы годами,

А теперь не за горами

ДЕМОБИЛИЗА-АЦИЯ…

(старая солдатская песня, конец 40-х прошлого века)” (2005)