В сети появился трейлер нового ромком-боевика с Дженнифер Лопес в главной роли

Накануне стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер нового фильма “Моя пиратская свадьба” (“Shotgun Wedding”) с Дженнифер Лопес в главной роли. Партнером Лопес по съемочной площадке стал актер Джош Дюамель, известный ролями в сериале “Все мои дети” и фильме “Трансформеры”. Изначально эту роль отдали Арми Хаммеру, но после обвинений в абьюзе и насилии актера заменили.

Отметим, что в своей кинокарьере Джей Ло играет невесту уже далеко не первый раз — например, в фильме “Первый встречный”, который вышел в феврале этого года. Также ее героиня шла под венец в фильме “Свадебный переполох” и “Певец”.

Сюжет ромком-боевика “Моя пиратская свадьба” расскажет о женихе и невесте, которые готовятся к бракосочетанию на тропическом острове. В разгар церемонии на пляже появляется вооруженная банда в масках и берет гостей в заложники, поэтому праздник идет не по плану, и в результате молодожены вынуждены спасать друзей и родственников от неминуемой гибели.

Помимо Лопес и Дюамеля в ленте также снялась звезда “Белого лотоса” и “Американского пирога” Дженнифер Кулидж, которая недавно откровенно рассказала прессе о своей личной жизни.

Премьера фильма “Моя пиратская свадьба” состоится на Amazon 27 января 2023 года.