 

В сети появился трейлер нового ромком-боевика с Дженнифер Лопес в главной роли

05.10.2022, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер нового фильма “Моя пиратская свадьба” (“Shotgun Wedding”) с Дженнифер Лопес в главной роли. Партнером Лопес по съемочной площадке стал актер Джош Дюамель, известный ролями в сериале “Все мои дети” и фильме “Трансформеры”. Изначально эту роль отдали Арми Хаммеру, но после обвинений в абьюзе и насилии актера заменили.

Отметим, что в своей кинокарьере Джей Ло играет невесту уже далеко не первый раз — например, в фильме “Первый встречный”, который вышел в феврале этого года. Также ее героиня шла под венец в фильме “Свадебный переполох” и “Певец”.

Сюжет ромком-боевика “Моя пиратская свадьба” расскажет о женихе и невесте, которые готовятся к бракосочетанию на тропическом острове. В разгар церемонии на пляже появляется вооруженная банда в масках и берет гостей в заложники, поэтому праздник идет не по плану, и в результате молодожены вынуждены спасать друзей и родственников от неминуемой гибели.

Помимо Лопес и Дюамеля в ленте также снялась звезда “Белого лотоса” и “Американского пирога” Дженнифер Кулидж, которая недавно откровенно рассказала прессе о своей личной жизни.

Премьера фильма “Моя пиратская свадьба” состоится на Amazon 27 января 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.21 / В рамках акции «Сохраним лес» активисты высадили 100 деревьев редких пород на даче прокурора района

20.02.22 / Родина, сними уже кольчугу…

14.07.22 / Cкачок цен на топливо вскоре ударит не только по автолюбителям

19.09.22 / Наносим праймер на Т-зону: техники макияжа для тех, у кого проблемная кожа

04.08.21 / Скандалы: Тольяттинских банкиров вернули домой

12.05.21 / Андрей Аршавин об отношениях с бывшими женами и общении с детьми: “Боюсь провокаций”

23.06.22 / CNN – возможный ответ России на блокаду Калининграда сильно беспокоит Прибалтику

14.05.21 / Зомби в реальном мире… Что скрывает гриб-паразит?

09.07.21 / “Ее звали мечтой”: 6 образов Ренаты Литвиновой во время Недели моды в Париже

19.08.21 / СМИ: звезда “Дивергента” Тео Джеймс стал отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика