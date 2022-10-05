 

Антуан Арно один посетил показ Louis Vuitton на фоне слухов о беременности Натальи Водяновой

05.10.2022, 15:50, Разное
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Вчера в сети обсуждали две новости, связанные с семьей Арно-Водянова: с самого утра, начиная с Telegram-каналов и заканчивая отечественными СМИ, обсуждалась шестая беременность Натальи Водяновой. Якобы супермодель ушла в тень именно по этому поводу – она не появляется в соцсетях и не посещает светские мероприятия. И, будто специально подогревая слухи, Наталья не появилась на показе Louis Vuitton в Париже, который закрыл Неделю высокой моды минувшим вечером.

Зато на шоу пришел ее супруг Антуан Арно – напомним, мужчина является председателем правления одного из ведущих итальянских брендов Loro Piana и генеральный директор Berluti. Также Антуан – сын Бернара Арно, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy – LVMH. В первом ряду 45-летний бизнесмен сидел с Дипикой Падуконе, Алисией Викандер и Аной де Армас. Отсутствие супруги заметили многие и еще сильнее стали обсуждать беременность модели. Но пока пара не комментирует эти новости.

Последний раз супермодель была замечена на публике 8 июня – она посетила вечер Karine Ohana Private Cocktail в Париже, где живет с мужем и детьми. А последняя публикация звезды датируется 2 апреля.

Напомним, что Водянова – мать пятерых детей: 20-летнего Лукаса, 16-летней Невы, 15-летнего Виктора, а также 8-летнего Максима и 6-летнего Романа. Отцом троих старших детей является британский аристократ, художник Джастин Портман, младший брат лорда (10-го виконта Портмана). В 2011-м они развелись, и почти сразу Наталья стала встречаться с Антуаном Арно. 1 января 2020-го влюбленные объявили о помолвке, а 19 сентября расписались в парижской мэрии.


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