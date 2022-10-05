 

“Кидала в чемодан тряпки и подгоняла детей”: сенсационные подробности бегства Пугачевой в Израиль

05.10.2022, 15:11, Разное
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“Решение уезжать из страны возникло спонтанно, – рассказал “Дни.ру” на условиях анонимности друг Примадонны. – Ее Галкин (признан иностранным агентом – Прим. ред.) накрутил, вот она и стала метаться. Хотя вообще-то не планировала никуда ехать, да и самолеты она плохо переносит. А тут даже арендовала частный борт за 4 миллиона рублей, чтобы побыстрее добраться до Земли Обетованной, где ее встречал пятый муж. Для нее 4 миллиона – ерунда, но сам факт!”

Накануне отъезда Примадонна, как писала пресса, забрала из элитной Первой московской гимназии документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Правда, неизвестно, вернули ли ей деньги за обучение двоих детей, которые были внесены еще летом. Хотя сумма там приличная – более трех миллионов рублей. За эти деньги звездным отпрыскам гарантировалось углубленное изучение предметов, довузовская подготовка, английский язык по программе английских спецшкол, подготовка к международным экзаменам по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Изначально же эта школа была выбрана из-за близости к дому -до нее от замка по прямой всего четыре километра, семь минут на машине с ветерком и без пробок.

Уезжало звездное семейство так, словно с минуты на минуту перекроют границы или случится атомный взрыв. “Алла кидала тряпки в чемодан, бегала по этажам, подгоняла детей, – продолжает друг. – Она забрала документы, украшения, некоторые фотографии, какую-то теплую одежду, в том числе и для Максима. И было ощущение, что в ближайшие месяцы она вернуться не планирует”.

Рассказал друг и про пост Пугачевой с обидными для обожавших ее россиян словами: “Были холопами – стали рабами”. “Максим тут приложил руку, – считает друг. – Когда Пугачева несколько месяцев молчала, это выглядело красноречивее любых речей. Но тут зачем-то послушала молодого мужа, который давно уже поливает Родину грязью”.


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