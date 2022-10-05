 

Какое потрясение: сраженная Дмитриенко вдова Этуша заливается горючими слезами

05.10.2022, 15:09, Разное
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57-летняя Елена Этуш испытывает особую симпатию к людям почтенного возраста. Чего только стоит ее 42-летняя разница с легендарным актером Владимиром Этушем. Поэтому 5-й сезон телепроекта Первого канала “Голос 60+” вдова смотрела с особым волнением и вниманием. И когда в финале победу одержала 73-летняя Раиса Дмитриенко, Елена Этуша не не могла сдержать эмоции.

“Все-таки справедливые победы случаются! – ликует вдова Этуша. – За Раису Дмитренко я болела со слепых прослушиваний. На всех этапах конкурса она поразила меня как очень разноплановая певица, которой подвластны любые жанры . Какой артистизм! Какое владение голосом! Но финальная песня меня просто сразила наповал! Я заливалась слезами! Потрясающая и совершенно заслуженная победа!”

Напомним, 5-й сезон шоу “Голос. 60+”, стартовавший 4 сентября 2022 года, приготовил много сюрпризов для зрителей. Помимо новой ведущей Ларисы Гузеевой и наставников Игоря Корнелюка, Александра Малинина, Валерия Сюткина и вернувшейся в проект Елены Ваенги удивить публику смогла и яркая участница Раиса Дмитренко, знакомая многим по роли молящейся женщины и солистки в эпилоге “Аллилуйя любви” в рок-опере “Юнона и Авось” театр “Ленком”. В финале телеконкурса Дмитренко исполнила Hit the Road Jack﻿ и “Песнь о солдате”, набрав в итоге больше всех голосов телезрителей.


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