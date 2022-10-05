 

Под заселение по программе реновации передали 48 новостроек

05.10.2022, 15:09, Разное
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Новые дома расположены в 34 районах Москвы. Пять из них – в Зюзино, четыре – в Кузьминках, уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“Сейчас более чем 20 тысяч жителей Москвы находятся в процессе переезда или оформления необходимой документации”, – уточнил он.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что со старта программы реновации переселенцам передано уже 197 новостроек. В просторные квартиры с полной отделкой переехали 75 тысяч москвичей, приводит слова чиновника портал mos.ru.

В кварталах реновации создается комфортная городская среда. Там строят поликлиники, школы, детские сады, создают места отдыха для жителей всех возрастов.

Организацией новой улично-дорожной сети обеспечивается транспортная связность территорий. Специалисты обустраивают необходимое количество полос движения автотранспорта, дополнительные парковочные места.

Напомним, что только за третий квартал текущего года по реновации расселили 50 ветхих домов. Темпы реализации программы увеличились почти в пять раз.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее включили 5175 домов. Переселение всех жителей пятиэтажек завершится в 2032 году.

Квартиры передаются под заселение с полной отделкой класса комфорт. Новые дома строят в максимальной близости от старых, поэтому переселенцам не придется менять привычную среду жизни.


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