На конкурс “Московская реставрация” подано более 80 заявок

Подавшие заявку на участие в конкурсе организации, мастера и инженеры трудились над восстановлением 42 объектов. На победу в главной номинации – “За высокое качество ремонтно-реставрационных работ” – претендует 31 коллектив, уточнила заммэра.

Также определятся лучшие в организации ремонтно-реставрационных работ, в создании проекта приспособления здания к современному использованию, в научно-исследовательских работах. Отдельная премия предусмотрена для начинающих специалистов.

Москвичи смогут выбрать своего фаворита среди участников конкурса. Голосование пройдет на портале “Активный гражданин”. Жюри объявит победителей в октябре.

За время проведения конкурса отмечено более 400 лауреатов. Они трудились над восстановлением 200 памятников культурного наследия Москвы.

Столичная программа реставрации культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 11 лет в городе привели в порядок свыше 1,7 тысячи исторических объектов, около 500 поставлено на охрану. Доля памятников в хорошем состоянии достигла 95%.

Только за 2021 год в Москве привели в порядок 170 памятников культуры – небольшие усадьбы, купеческие дома, промышленные здания. Одним из основных событий стала реставрация здания бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры “ГЭС-2”.