На космодроме “Байконур” завершились съемки фильма “Вызов” с Юлией Пересильд

На крупнейшем в мире действующем космодроме “Байконур” закончились наземные съемки фильма “Вызов”. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, 3 из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. До этого, летом этого года, команда снимала часть сцен в Москве и Московской области.

Финал съемочного периода — это всегда адреналин и волнение, – признался режиссер Клим Шипенко. – Счет идет на секунды. Как в космосе. Мы закончили съемки на “Байконуре”. Это важное для нас место: отсюда мы улетали, здесь мы провели три недели предподготовки. Хотя я и бывал на “Байконуре” до полета в космос, только сейчас с этим местом мы стали тесно связаны. Тут нас наполняли очень яркие эмоции — волнение, предвкушение, ожидание.

Спустя год после полета в космос главные герои проекта “Вызов” вернулись на космодром “Байконур”, чтобы доснять оставшиеся сцены, которые из-за предстартовой подготовки и карантина невозможно было отработать в октябре перед пуском. Съемки фильма проходили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей “Союз”, комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально созданных декорациях Центра управления полетами (ЦУП) и Национального космического центра, созданного на базе санатория “Вороново”.

Счастлива вернуться на “Байконур” в более спокойном режиме и привычном мне амплуа — в качестве актрисы, – рассказала Юлия Пересильд. – Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь.

В съемочном процессе в космосе (на МКС состоялось 12 съемочных смен) и на Земле активное участие принимали и действующие космонавты Роскосмоса. По прошествии периода послеполетной адаптации к продолжению создания картины на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

“Вызов” — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В картине Юлия играет женщину-хирурга, которой пришлось лететь в космос, чтобы сделать операцию одному из космонавтов. Подготовка экипажа началась в июне и включила в себя испытания в центрифуге, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, прыжки с парашютом, а также отработку внештатных ситуаций.

Саундтрек к фильму записала 12-летняя Анка Пересильд – дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Это ее дебютный трек.