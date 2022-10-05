 

Инсайдеры: Жизель Бюндхен и Том Брэди наняли адвокатов для бракоразводного процесса

05.10.2022, 14:25, Разное
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Инсайдеры издания Page Six сообщают, что Жизель Бюндхен и Том Брэди решили развестись после 13-ти лет брака. Супруги уже наняли адвокатов для старта бракоразводного процесса – правда, других деталей в СМИ пока нет. Отметим, что причиной тому послужили разногласия супругов — по мнению Жизель, Том уделяет недостаточное внимание семье и слишком зациклен на карьере. 

Впрочем, мнение поклонников в сети разделилось. Кто-то поддержал Жизель, а кто-то остался на стороне Брэди. 

Попробуйте разобраться с этим, ребята… Вы кажетесь такой замечательной парой, – написал один из пользователей.  

Все настоящие пары распадаются, – отметил другой, имея в виду шокирующее количество знаменитостей, которые недавно подали на развод. 

Он предпочитает карьеру семье. И прежде, чем вы все скажете, что она не поддерживает его, отмечу, что футбол — опасный вид спорта. А что, если он получит сотрясение мозга или будет страдать от хронической травматической энцефалопатии? Тогда заботиться о нем придется ей, а не болельщикам, – возмутился фанат.  

Если сделка заключалась в том, что они будут проводить больше времени вместе, и он нарушил сделку, чтобы пойти играть еще… Я поняла. Жизель хочет жить своей жизнью, а Том хочет вернуться к работе, – предположил кто-то.  

Она не может позволить ему жить своей целью, – обвинили Жизель другие. 

Это нелегкое решение для профессионала в любой области. Отказаться от своей карьеры тяжело, потому что в определенный момент вашей жизни ваша работа становится частью вашей ДНК, – оправдывают поклонники спортсмена. 

Ожидается, что Бюндхен и Брэди будут разводиться во Флориде, так как оба проводят там большую часть времени. По словам инсайдеров, они также рассматривают раздел имущества, а конкретно — недвижимости на 26 миллионов долларов. 

О разладе в семье 42-летней Жизель Бюндхен и ее супруга-футболиста Тома Брэди стало известно в начале месяца, однако официального подтверждения того, что пара поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине сентября Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. 

Напомним, что Жизель Бюндхен и Том Брэди связали себя узами брака в 2009 году. У них двое общих детей — 12-летний сын Бенджамин и 9-летняя дочь Вивиан. 


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